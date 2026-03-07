Así cambia la vida de una menor con cáncer que no puede acceder a medicinas

A sus siete años, María Isabel Galindo pasó de ver a sus compañeros de colegio los cinco días de la semana a solo dos o tres. Su abuela Rosa María Silva y su mamá decidieron mandarla a estudiar día de por medio: un día sí, un día no. A esa medida las llevó la leucemia linfocítica aguda que le diagnosticaron hace un año y que le cambió su estilo de vida.
Abuela y mamá hoy son el soporte de la lucha contra la enfermedad de María Isabel y su mayor problema desde hace tres meses es el acceso a medicamentos para el tratamiento, necesarios para que la vida de la niña transcurra de la manera menos riesgosa. Ese tipo de leucemia evita que las células sanguíneas se produzcan en la médula ósea. Genera síntomas como dolor de huesos, tendencia a desarrollar hematomas y sangrado, pérdida de apetito y de peso, debilidad, fiebre y palidez.
Pero en medio del efecto “chu, chu, chu” del presidente Gustavo Petro y de la “crisis explícita” de la exministra de Salud y hoy candidata al Senado, Carolina Corcho, enfermarse es más sinónimo de dificultad y de problemas para acceder a citas, medicamentos, controles y tratamientos. No en vano, según el Consejo Superior de la Judicatura, en 2025 se radicaron ante los jueces de la República 378.895 acciones de tutela por vulnerar el derecho fundamental a la salud.
Esas barreras de acceso han sido constantes en el tratamiento de María Isabel. Lleva dos meses sin que Nueva EPS —intervenida y administrada por el Gobierno Petro desde abril de 2024— le entregue la mercaptopurina (un tipo de quimioterapia) y el metotrexato (tratamiento para retrasar el crecimiento de células cancerosas).
Por eso, a sus cuidadoras les toca sacar de su bolsillo $283.000 para comprar un frasco de 25 pastillas, que les dura 33 días.
“Le dura eso porque estábamos dando media pasta al día, pero no le estaba haciendo suficiente efecto y el médico nos dijo que le diéramos 3/4 de dosis y la idea es seguir dándoselo porque le ha servido mucho”, dijo a EL COLOMBIANO doña Rosa después de una risa sarcástica cuando contó que su nieta está afiliada a Nueva EPS. “Allá no están entregando ningún medicamento”, agregó al respecto.
