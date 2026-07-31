Definieron fecha de imputación de cargos contra Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual, ¿cuándo es?

El próximo lunes 3 de agosto, a las 3:00 p. m., el reconocido periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas Angulo deberá comparecer ante la justicia. La Fiscalía General de la Nación lo citó formalmente para imputarle los cargos por el delito de presunto acoso sexual.
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La diligencia judicial se proyecta para adelantarse bajo reserva con el fin explícito de proteger la identidad de las víctimas denunciantes y prevenir cualquier escenario de revictimización en medio del proceso investigativo que adelantan las autoridades.