Definieron fecha de imputación de cargos contra Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual, ¿cuándo es?

El próximo lunes 3 de agosto, a las 3:00 p. m., el reconocido periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas Angulo deberá comparecer ante la justicia. La Fiscalía General de la Nación lo citó formalmente para imputarle los cargos por el delito de presunto acoso sexual. Le puede interesar: Rafael Poveda es señalado por presunto acoso y responde a testimonios: “No me voy a quedar callado” La diligencia judicial se proyecta para adelantarse bajo reserva con el fin explícito de proteger la identidad de las víctimas denunciantes y prevenir cualquier escenario de revictimización en medio del proceso investigativo que adelantan las autoridades.

El reconocido periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas Angulo. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgeavargas67

El proceso penal se fundamenta en los testimonios y acciones legales promovidas por cuatro jóvenes profesionales que se desempeñaron en Caracol Televisión entre los años 2024 y 2026. Dentro del material probatorio recopilado por el ente investigador hay chats y mensajes de texto que, de acuerdo con las pesquisas, poseían un explícito componente sexual. Tras revelarse el caso el pasado 20 de marzo, fuentes cercanas al caso revelaron que las cuatro mujeres detallaron la manera sistemática en que presuntamente Vargas las abordaba en las instalaciones del canal para hacerles insinuaciones inapropiadas.

Un equipo especial ante la Corte Suprema: El debate jurídico sobre la reserva de la audiencia

Ante la gravedad e impacto de los hechos, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, dispuso la creación de un grupo de tareas especiales enfocado en recolectar elementos materiales probatorios y verificar cada señalamiento.

Jorge Alfredo Vargas trabajó más de 20 años en Caracol. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgeavargas67

Por la relevancia institucional del involucrado, la conducción del expediente fue encomendada a la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Las indagaciones apuntaron a que las conductas ocurrieron en el entorno laboral, concluyendo los investigadores que el presentador habría instrumentalizado su cargo, trayectoria y reconocimiento mediático para ejecutar tales actos. La eventual privacidad de la citación reabrió la discusión sobre la publicidad de los actos procesales. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia SU 141 de 2020, un juicio o audiencia penal solo puede revestir carácter privado cuando existan menores de edad implicados o cuando resulte imprescindible por afectación directa a la seguridad nacional. De no cumplirse estas causales, la diligencia virtual debe ser abierta; sin embargo, en esta oportunidad la Fiscalía pedirá la reserva dada la extrema sensibilidad del caso.

El quiebre de una trayectoria de dos décadas: Presiones internas y revelaciones de acoso

El remezón interno derivó en la salida del comunicador. El 24 de marzo de 2026, Caracol Televisión anunció la terminación del contrato “de mutuo acuerdo” tras casi veinte años. En un comunicado dedicado al polémico caso, la empresa se pronunció. “Después de 20 años de trabajo para Caracol Televisión, decidimos, de común acuerdo, dar por terminada mi relación laboral con la empresa, dada la coyuntura y la posición institucional, la cual resulta entendible”, expresaron en un comunicado. El canal aclaró además que la medida no constituía un juicio de valor ni una conclusión sobre responsabilidades individualizadas, sino un paso a seguir para proteger la integridad de los involucrados. Por su parte, Vargas se pronunció en ese momento por medio de su cuenta de Instagram.

“No es un momento fácil. Son dos décadas de vida, de cubrimientos, de historias compartidas y de un vínculo muy profundo con una audiencia que abrió un espacio en sus hogares a través de la televisión y la radio”. Añadió asumir la situación “como esposo y padre de dos hijas y un hijo”, con la “tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Según la investigación de la periodista Tatiana Portela publicada en Revista Raya, las conductas habrían iniciado hacia 2021 e incluyeron llamadas a las 2:00 a. m. y mensajes fuera de jornada a una practicante. Estos episodios le habrían causado un cuadro grave de ansiedad, llevándola a exponer el caso ante la dirección del canal junto a tres mujeres más.

La advertencia explícita de hacer públicas las acusaciones precipitó las decisiones institucionales y la salida simultánea de Vargas y del periodista deportivo Ricardo Orrego, en medio de estas versiones y denuncias de acoso y abuso contra ambos dentro del canal. También le puede interesar: Jorge Alfredo Vargas rompe el silencio tras terminar el vínculo con Caracol TV en medio de escándalo de presunto acoso sexual

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