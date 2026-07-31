Feria de las Flores impulsa 40.800 búsquedas en Mercado Libre antes de su inicio

La Feria de las Flores no solo impulsa el turismo y la cultura en Medellín, sino que también se convierte en uno de los principales motores del comercio en Antioquia. En este contexto, Mercado Libre anunció el fortalecimiento de su operación logística con la promesa “Pide hoy, recibe hoy”, una iniciativa que permitirá a los usuarios recibir en pocas horas millas de productos identificados con el sello “Llega hoy”. La compañía busca responder al incremento de las compras de última hora que suele generar la temporada ferial y, al mismo tiempo, fortalecer el ecosistema de vendedores locales que comercializan sus productos a través de la plataforma.

¿Cómo funcionarán las entregas rápidas durante la Feria de las Flores?

Pablo Montoya, director comercial de Marketplace de Mercado Libre Colombia, indicó que el objetivo es ofrecer una experiencia de compra más ágil durante una de las temporadas de mayor movimiento económico para Antioquia. Enterese: Hot Sale Colombia 2026: encuentre vuelos baratos y descuentos de hasta 70% en viajes, tecnología y moda “En Mercado Libre Buscamos acompañar esta celebración con una experiencia diferencial, permitiendo que los productos favoritos de los paisas lleguen el mismo día de la compra. Queremos que la inmediata sea el mejor aliado para familias y comerciantes, respaldados por una red logística que en el último año entregó 3,6 millones de paquetes en Antioquia”, afirmó el directivo. Montoya agregó que actualmente la plataforma cuenta con 14.000 vendedores activos en el departamento y 1,2 millones de usuarios en Antioquia Durante los últimos 12 meses, cifras que, según señaló, representan una oportunidad para dinamizar el comercio regional durante la Feria de las Flores.

¿Qué productos buscan los paisas para la Feria de las Flores?

El comportamiento de los consumidores muestra que las compras relacionadas con la celebración comenzaron incluso antes del inicio oficial de las festividades. De acuerdo con Mercado Libre, durante las semanas previas a la Feria de las Flores se registraron más de 40.800 búsquedas de artículos directamente asociados con el evento. A nivel nacional, el producto con mayor demanda fue el sombrero, que acumuló 3.721 búsquedas. Le siguieron las flores artificiales y orquídeas, con 2.953 consultas, mientras el carriel alcanzaba lo tradicional 2.168 búsquedas, consolidándose como una de las prendas típicas más solicitadas para la temporada.

Medellín impulsa las compras para decorar hogares y vivir la feria

En la capital antioqueña, el comportamiento de compra tuvo características particulares. Mercado Libre destacó que las flores artificiales encabezaron las búsquedas de familias y establecimientos interesados en decorar sus espacios durante las festividades. La empresa también identificó un interés superior por el Carriel Jericoano frente al registrado en otras regiones del país. A esto se sumó una alta demanda de orquídeas y macetas, reflejando la preparación de los hogares para asistir a los desfiles o ambientar sus viviendas durante la semana de la Feria de las Flores. Además del aumento en las ventas, Mercado Libre considera que la Feria de las Flores representa una oportunidad para que los emprendimientos regionales amplíen su alcance y lleguen a clientes de todo el país. Le puede gustar: Así será el primer edificio para comercio electrónico en Medellín, con inversión superior a US$5,2 millones "Esta fiesta es una vitrina de orgullo para el talento antioqueño. Queremos que más negocios aprovechen el comercio electrónico y que las compras de última hora de millas de usuarios lleguen a sus manos en cuestión de horas”, concluyó Montoya. La compañía señaló que su estrategia combina entregas rápidas, una amplia oferta de productos y una red de millas de pequeñas y medianas empresas conectadas a la plataforma para responder a una demanda creciente de consumidores que esperan despachos ágiles y flexibles durantes temporadas de alta actividad comercial. Fundada en 1999, Mercado Libre opera en 18 países de América Latina y ofrece un ecosistema de comercio electrónico y tecnología financiera que permite comprar, vender, anunciar, acceder a crédito y seguros, enviar y recibir dinero, ahorrar y realizar pagos tanto en canales digitales como físicos. Le puede gustar: El comercio electrónico en Colombia alcanzó $145,4 billones en 2025 y marcó récord histórico Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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