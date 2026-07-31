Feria de las Flores impulsa 40.800 búsquedas en Mercado Libre antes de su inicio

La Feria de las Flores no solo impulsa el turismo y la cultura en Medellín, sino que también se convierte en uno de los principales motores del comercio en Antioquia.
En este contexto, Mercado Libre anunció el fortalecimiento de su operación logística con la promesa “Pide hoy, recibe hoy”, una iniciativa que permitirá a los usuarios recibir en pocas horas millas de productos identificados con el sello “Llega hoy”.
La compañía busca responder al incremento de las compras de última hora que suele generar la temporada ferial y, al mismo tiempo, fortalecer el ecosistema de vendedores locales que comercializan sus productos a través de la plataforma.