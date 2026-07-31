Estados Unidos califica a la Corte Penal Internacional como “ilegítima” y cuestiona su alcance

El gobierno de Estados arremetió contra la Corte Penal Internacional (CPI) y cuestionó el alcance del tribunal, poniendo en duda su legitimidad y reiterando su rechazo a la persecución de políticos y militares.
Los cuestionamientos fueron liderados por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien en rueda de prensa se refirió al tribunal. “La CPI es una organización internacional ilegítima que, francamente, se ha hecho ilegítima, porque dicen que incluso si no eres miembro de ese tribunal, ellos te van a perseguir”, aseguró el funcionario.
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El secretario resaltó que para él, quienes integran la Corte son “personas que piensan que pueden ir y, básicamente, condenar a cualquier líder mundial y llevarlo a la cárcel” y los calificó de arrogantes.