Mauricio Gaona ratificó que no hace parte de la campaña de De la Espriella: “No he aceptado cargo ministerial alguno”

Ante los rumores en las redes sociales que daban por sentada su presunta llegada a un eventual gabinete presidencial, la realidad jurídica y política de J. Mauricio Gaona confirma que está en otro rumbo.
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Y es que el reconocido abogado rompió el silencio este martes 16 de junio para desmentir las versiones que lo vinculaban como el futuro ministro de Justicia en una eventual administración del abogado Abelardo de la Espriella.
Mediante un comunicado, publicado a través de sus redes sociales, Gaona aclaró la situación de los presuntos ofrecimientos y explicó por qué tiene una distancia actual con dicho proyecto político.