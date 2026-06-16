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Mauricio Gaona ratificó que no hace parte de la campaña de De la Espriella: “No he aceptado cargo ministerial alguno”

Ni ministerios, ni cancillerías, ni vicepresidencias. Mauricio Gaona salió al paso de las especulaciones que inundan las redes sociales para aclarar que no asumirá ninguna cartera pública en un eventual gobierno de Abelardo.

  • A través de un comunicado, Gaona desinfló los rumores sobre su presunta vinculación política y detalló las razones por las cuales rechazó las ofertas. FOTO: Manuel Saldarriaga y redes sociales Abelardo de la Espriella
    A través de un comunicado, Gaona desinfló los rumores sobre su presunta vinculación política y detalló las razones por las cuales rechazó las ofertas. FOTO: Manuel Saldarriaga y redes sociales Abelardo de la Espriella
  • J. Mauricio Gaona es un destacado abogado constitucionalista, académico y autor colombiano. FOTO: Tomada de redes sociales @JMauricioGaona
    J. Mauricio Gaona es un destacado abogado constitucionalista, académico y autor colombiano. FOTO: Tomada de redes sociales @JMauricioGaona
El Colombiano
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hace 2 horas
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Ante los rumores en las redes sociales que daban por sentada su presunta llegada a un eventual gabinete presidencial, la realidad jurídica y política de J. Mauricio Gaona confirma que está en otro rumbo.

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Y es que el reconocido abogado rompió el silencio este martes 16 de junio para desmentir las versiones que lo vinculaban como el futuro ministro de Justicia en una eventual administración del abogado Abelardo de la Espriella.

Mediante un comunicado, publicado a través de sus redes sociales, Gaona aclaró la situación de los presuntos ofrecimientos y explicó por qué tiene una distancia actual con dicho proyecto político.

J. Mauricio Gaona es un destacado abogado constitucionalista, académico y autor colombiano. FOTO: Tomada de redes sociales @JMauricioGaona
J. Mauricio Gaona es un destacado abogado constitucionalista, académico y autor colombiano. FOTO: Tomada de redes sociales @JMauricioGaona

Una oferta del pasado

Los rumores apuntaban a un nombramiento inminente de Gaona. Sin embargo, precisó que los acercamientos no son recientes, sino que ocurrieron meses atrás. En ese momento, el precandidato le planteó formalmente tres de las dignidades más altas del poder ejecutivo en Colombia, por lo que dijo que “no he aceptado cargo ministerial alguno”.

“Es cierto que, meses atrás, el doctor de la Espriella tuvo la gentil deferencia de proponerme integrar su proyecto político, ofreciéndome la posibilidad de asumir la Vicepresidencia de la República, la Cancillería o el Ministerio de Justicia”, reveló Gaona en el mensaje.

Pero, a pesar de la importancia y peso institucional de los cargos ofrecidos, la respuesta en ese instante fue un “no rotundo”, expresó el académico y autor, quien recientemente estrenó su obra literaria llamada La Constitución Soy Yo.

Las razones del rechazo: objeciones en el equipo y panorama actual

La negativa de Gaona a ocupar la Vicepresidencia, la Cancillería o la cartera de Justicia no obedeció al azar, sino a un estricto orden de prioridades individuales y conceptuales. Por un lado, pesaron sus obligaciones académicas vigentes, marcadas de forma prioritaria por “la finalización de mi obra La Constitución Soy Yo”.

Por el otro, Gaona argumentó motivos de profunda índole institucional, señalando “la necesidad de actuar de manera inmediata e independiente para defender la democracia y el orden constitucional ante la amenaza de una Asamblea Nacional Constituyente disfrazada”.

Además de los argumentos editoriales y constitucionales, el comunicado destapó un factor político clave: la falta de afinidad con alguien del entorno del candidato. “Asimismo, expresé reservas en relación con un miembro de su equipo de campaña; circunstancia que, a mi juicio, hacía incompatible mi participación en aquel momento”, sentenció.

Aunque Gaona manifestó que Abelardo de la Espriella “comprendió y respetó” su posición en su debido momento, enfatizó de forma tajante que el escenario no ha cambiado desde entonces. “Desde entonces, no ha existido ninguna nueva oferta ni aceptación de mi parte”, sostuvo, cerrando la puerta a las especulaciones.

El pronunciamiento concluyó con una solicitud directa a los difusores de los rumores y una advertencia sobre la coyuntura por la cual está pasando el país actualmente, previo a la segunda vuelta del próximo domingo 21 de junio.

“Invito entonces a quienes manipulan la información de esta forma a pensar en el país. Existe una preocupación superior a cualquier persona en este momento: la democracia en Colombia está en riesgo”, concluyó Gaona.

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