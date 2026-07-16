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“Las masacres no comenzaron en este Gobierno”: Aida Quilcué y lo que se viene para la oposición

La representante del Pacto Histórico defendió la gestión de Gustavo Petro frente al aumento de la violencia, insistió en que el conflicto es histórico y anticipó que la oposición se mantendrá en desobediencia civil pacífica frente a decisiones que consideren un atraso en derechos o que vulneren la Constitución.

  • Quilcué quedó electa como Representante a la Cámara tras ocupar el segundo lugar en elecciones. FOTO: COLPRENSA.
    Quilcué quedó electa como Representante a la Cámara tras ocupar el segundo lugar en elecciones. FOTO: COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 7 horas
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La representante a la Cámara Aida Quilcué aseguró que el aumento de la violencia durante el gobierno de Gustavo Petro no puede analizarse como un fenómeno exclusivo de esa administración y sostuvo que las masacres y el conflicto armado son problemas que vienen de décadas atrás.

Aunque reconoció que el Ejecutivo no logró reducir los niveles de violencia como esperaba, afirmó que también hubo avances en inversión social para enfrentar las causas estructurales del conflicto.

La congresista hizo estas declaraciones al ser consultada por Caracol Radio sobre el país que recibirá el presidente electo, Abelardo de la Espriella, en medio de las críticas por el incremento de las masacres durante el cuatrienio.

Frente a la posibilidad de que el gobierno saliente haga un reconocimiento de responsabilidad, Quilcué respondió:

“Mi memoria me recuerda que la violencia no viene de este gobierno. Los pueblos indígenas hemos sufrido una violencia sistemática desde tiempos ancestrales. Han querido aniquilarnos, desaparecernos, y hoy vuelvo a escuchar esos mismos discursos”.

Y agregó: “Si bien durante este gobierno la violencia ha persistido, no ha sido producto de una decisión de un presidente que haya dicho que va a acabar con todo”.

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Según explicó, uno de los principales retos sigue siendo el departamento del Cauca, donde, a su juicio, la solución no depende únicamente del fortalecimiento de las operaciones contra los grupos armados. También requiere inversión social para atender las condiciones que han alimentado el conflicto durante años.

En ese sentido, defendió la gestión del presidente Petro al señalar que su administración destinó recursos sin precedentes a programas sociales. No obstante, admitió que esos esfuerzos no fueron suficientes para lograr una reducción de la violencia.

Para Quilcué, la continuidad de la guerra obedece a un problema estructural que no fue resuelto por gobiernos anteriores y que tampoco pudo solucionarse en un solo periodo presidencial.

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”¿Que la violencia no se desescaló? Sí. Pero también es cierto que nosotros, desde las organizaciones, entendemos que un gobierno no puede actuar únicamente desde una visión centralista, sino que debe coordinar con los pueblos. Nosotros caminamos junto a las organizaciones y ellas siempre hicieron propuestas de cara al país”, aseguró.

Agregó que la construcción de paz exige coordinación permanente con las organizaciones sociales y las comunidades de los territorios: “Lo que pasó fue que la guerra siguió agudizándose. Pero eso no significa que esa guerra haya comenzado con este gobierno. Fueron muchos los gobiernos que pasaron sin avanzar”.

Más allá del balance del gobierno saliente, la representante también se refirió al papel que desempeñará el Pacto Histórico durante la administración de Abelardo de la Espriella.

Aseguró que la coalición ejercerá la oposición desde el Congreso y reiteró que acudirá a mecanismos de movilización si considera que se vulnera la Constitución.

No vamos a obedecer órdenes que violen la Constitución Política y que vulneren a un sector importante del país”, afirmó, al insistir en que el movimiento indígena ya ha recurrido anteriormente a la desobediencia civil.

La congresista también cuestionó varias de las posiciones del presidente electo, a quien acusó de promover discursos de exclusión y de poner en riesgo avances relacionados con la paz y los derechos de los pueblos indígenas. Pese a ello, sostuvo que su sector mantiene la disposición de dialogar y buscar acuerdos políticos.

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“En nuestra campaña nosotros sí propusimos eso que se llama el Gran Acuerdo Nacional (...) estaríamos muy dispuestos a conversar sobre los temas porque Colombia lo que no puede renunciar es al diálogo”, manifestó.

Finalmente, Quilcué rechazó las críticas de algunos sectores del petrismo que atribuyen a su candidatura vicepresidencial parte de la derrota electoral. “Yo no le resté, le resté fue a los racistas, a los clasistas que me han agredido todos los días y eso se llama la gente que aún no entiende que en Colombia existe una diversidad”, concluyó.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Aida Quilcué sobre las masacres durante el gobierno de Gustavo Petro?
Aseguró que las masacres y el conflicto armado no comenzaron en la administración Petro, sino que son problemas históricos que se han mantenido durante varios gobiernos.
¿Por qué Aida Quilcué defendió la gestión del gobierno Petro?
Argumentó que el Gobierno destinó recursos importantes a programas sociales para atender las causas del conflicto, aunque reconoció que esos esfuerzos no fueron suficientes para reducir la violencia.
¿Cómo será la oposición del Pacto Histórico al gobierno de Abelardo de la Espriella?
Según Quilcué, ejercerán control político desde el Congreso, promoverán el diálogo y acudirán a mecanismos de movilización y desobediencia civil pacífica cuando consideren que se vulneran derechos o la Constitución.

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