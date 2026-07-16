“Bienvenido a tu casa, Franco”: Nacional hizo oficial el regreso del campeón del mundo

Atlético Nacional confirmó este jueves una de las noticias más esperadas por su hinchada: Franco Armani regresa oficialmente al club después de superar los exámenes médicos y firmar su nuevo vínculo con la institución. El arquero argentino, considerado uno de los máximos ídolos en la historia verdolaga, inicia así una nueva etapa en el equipo donde construyó gran parte de su legado.
A través de un emotivo comunicado titulado “El regreso de un campeón del mundo. Franco Armani vuelve a su casa”, el conjunto antioqueño le dio la bienvenida al guardameta que defendió el arco verdolaga entre 2010 y 2017 y que posteriormente alcanzó la gloria con River Plate y la Selección Argentina.