“Bienvenido a tu casa, Franco”: Nacional hizo oficial el regreso del campeón del mundo

A través de un emotivo comunicado titulado “El regreso de un campeón del mundo. Franco Armani vuelve a su casa”, el conjunto antioqueño le dio la bienvenida al guardameta que defendió el arco verdolaga entre 2010 y 2017 y que posteriormente alcanzó la gloria con River Plate y la Selección Argentina.

Atlético Nacional confirmó este jueves una de las noticias más esperadas por su hinchada: Franco Armani regresa oficialmente al club después de superar los exámenes médicos y firmar su nuevo vínculo con la institución. El arquero argentino, considerado uno de los máximos ídolos en la historia verdolaga, inicia así una nueva etapa en el equipo donde construyó gran parte de su legado.

“Hay historias que nunca terminan. Hoy, Atlético Nacional recibe nuevamente a uno de los más grandes ídolos de su historia”, expresó el club al anunciar el retorno del arquero de 39 años.

Durante su primera etapa en Nacional, Armani se convirtió en un referente absoluto de la institución. En siete temporadas disputó 249 partidos, consiguió 108 vallas invictas y estableció el histórico récord de 1.046 minutos consecutivos sin recibir gol, una marca que permanece como una de las más importantes del fútbol colombiano.

En materia de títulos, el portero conquistó 13 trofeos con la camiseta verdolaga: seis Ligas, tres Copas Colombia, dos Superligas, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana, siendo una de las principales figuras del histórico equipo que conquistó la Libertadores de 2016.

Tras su salida de Medellín, Armani continuó su carrera en River Plate, donde amplió su palmarés y se consolidó como uno de los mejores arqueros del continente. Además, con la Selección Argentina alcanzó la cima del fútbol mundial al consagrarse campeón del Mundial de Catar 2022, además de conquistar la Copa América 2021 y 2024.

En el comunicado, Nacional también destacó el vínculo emocional que siempre existió entre el arquero y la institución.

“Hoy vuelve un campeón. Pero, sobre todo, vuelve un hombre que nunca dejó de ser verdolaga”, señaló el club, antes de cerrar con un mensaje dirigido a su histórico guardameta: “Bienvenido a tu casa, Franco. Aquí siempre te estuvimos esperando y juntos volveremos a escribir nuevas páginas de gloria”.

Con el regreso de Armani, Atlético Nacional no solo recupera a uno de los mejores porteros de su historia, sino también a un líder dentro y fuera del campo. Su experiencia, el conocimiento de la institución y la conexión con la afición lo convierten en uno de los fichajes más importantes del fútbol colombiano para el segundo semestre de 2026.