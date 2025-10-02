La masacre en Palestina que no le preocupó a Petro

El presidente Gustavo Petro se ha dedicado los últimos a posicionar su imagen como un supuesto líder mundial. Para esto, el mandatario ha alzado la voz ferozmente por la defensa del pueblo palestino, denunciando los constantes ataques, la crisis humanitaria y las acciones bélicas en contra de esta población.
En medio de su defensa al territorio palestino, el jefe de Estado ha utilizado las redes sociales, sus alocuciones, Consejos de Ministros televisados y hasta un megáfono en una calle de Nueva York para compartir mensajes que fueron calificados como incitadores por parte de las autoridades de Estados Unidos.
Lea también: Le recuerdan a Petro su reacción cuando le pidieron a militares colombianos no seguir sus órdenes: “Deben obedecer al presidente”
Imágenes creadas con inteligencia artificial, mensajes propios y compartidos han inundado el perfil de X de Petro. En total, en las últimas 24 horas el presidente de Colombia le ha dedicado 22 mensajes a Palestina, un territorio que sufre la ira de Israel desde el 7 de octubre de 2023.
En medio de esos mensajes a Palestina, hay uno que aún esperan los colombianos, pues al parecer un hecho trágico no despertó el interés de Petro.