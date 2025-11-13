Masacre en Barranquilla: tres personas fueron asesinadas en un parque mientras veían un partido de fútbol

Tres personas fueron asesinadas y otras dos resultaron heridas en medio de un ataque sicarial en el suroccidente de Barranquilla. Hombres armados irrumpieron en un parque del barrio Villas de la Cordialidad, donde varias personas se encontraban observando un partido de fútbol, y abrieron fuego contra el grupo. En el lugar murieron Heider Manuel Padilla Guerra, de 37 años, y Deivis Rafael Cantillo Pastor, de 25. Aunque fueron trasladados con vida a un centro asistencial, fallecieron minutos después a causa de la gravedad de las heridas hacia las 10:00 de la noche del miércoles 12 de noviembre, indicó Indepaz. En el mismo ataque resultaron lesionadas tres mujeres, identificadas como Roxana Chiquinquirá Puertas Ríos, de 27 años; Oleidys Rodríguez Rodríguez, de 31; y Yusmari Núñez De la Peña, de 26.

Las víctimas fueron auxiliadas por vecinos y socorristas, pero horas más tarde se confirmó la muerte de Roxana Puertas, mientras que las otras dos mujeres permanecen hospitalizadas. De acuerdo con las primeras versiones, al lugar llegaron dos motocicletas con cuatro hombres a bordo, quienes dispararon en repetidas ocasiones antes de huir. El ataque estaría relacionado con un enfrentamiento entre los grupos de delincuencia común organizada “Los Pepes” y “Los Costeños”, que se disputan el control de la venta de estupefacientes en varios sectores del sur y suroccidente de la ciudad. Las informaciones preliminares apuntan a que las víctimas pertenecían a ‘Los Costeños’ y fueron atacadas por integrantes de ‘Los Pepes’. Sin embargo, las autoridades aún verifican esta hipótesis y adelantan labores de inteligencia para identificar y capturar a los responsables.