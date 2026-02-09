La Premier League lidera el gasto mundial en fichajes y Brasil sorprende: ¿en qué posición quedó Colombia?

Con el mercado de pases cerrado en varias ligas locales, las principales competiciones del mundo continúan moviéndose y concretando fichajes de renombre. Como suele ocurrir, la Premier League encabeza la lista de los torneos que más han invertido durante esta ventana, aunque la gran sorpresa la da el Brasileirao, que se ubica en la segunda posición y supera a varias ligas tradicionales de Europa. La liga inglesa domina el ranking con una inversión total de €372.530.000. Pese a registrar solo 66 incorporaciones, la cifra confirma su poderío económico. El club que más ha gastado es el Manchester City, que desembolsó €72.000.000 por el extremo Antoine Semenyo, procedente del Bournemouth, y otros €23.000.000 por el defensor Marc Guéhi.

La gran revelación del listado es el Brasileirao, que acumula €201.550.000 y se ubica como escolta del campeonato inglés, por encima de cuatro de las cinco grandes ligas europeas. El Flamengo lidera el gasto en el fútbol brasileño con la contratación de Lucas Paquetá por €42.000.000, además de invertir en Jhon Arias €25.000.000, €10.200.000 en el zaguero Vitão y €1.500.000 en el arquero Andrew. En el tercer lugar aparece la Serie A de Italia, con una inversión de €193.550.000 y un total de 132 incorporaciones, la cifra más alta entre las cinco ligas principales de Europa. El equipo que más ha gastado es la Lazio, que destinó €16.850.000 al volante Kenneth Taylor, €13.000.000 al delantero Petar Ratkov, €4.500.000 al mediocampista Adrian Przyborek y €1.200.000 al arquero Edoardo Motta. La Major League Soccer ocupa el cuarto puesto con €143.910.000 invertidos. El Inter Miami encabeza el gasto dentro de la liga estadounidense, con una serie de refuerzos para acompañar a Lionel Messi. La MLS destinó cerca de €15.000.000 para comprar el pase de Rodrigo De Paul, €12.600.000 por Germán Berterame, €5.000.000 por Tadeo Allende, €2.000.000 por James Rodríguez, €1.700.000 por David Ayala y €500.000 por Rocco Ríos Novo.