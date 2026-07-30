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Nueva masacre en Colombia: asesinaron a tres ciclistas en plena vía en el Cauca

Este hecho representa la masacre número 77 en Colombia en lo que va del 2026. El Ejército ya hace presencia en la zona.

  • La masacre de tres ciclistas en el Cauca significó la #77 en Colombia y además mantiene las miradas en este departamento que lidera las estadísticas en muertes violentas. Fotos: Getty Images e Indepaz
    La masacre de tres ciclistas en el Cauca significó la #77 en Colombia y además mantiene las miradas en este departamento que lidera las estadísticas en muertes violentas. Fotos: Getty Images e Indepaz
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 7 horas
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En un nuevo hecho de violencia que estremece al departamento del Cauca, tres personas que realizaban actividades deportivas fueron asesinadas. El ataque se registró en el sector conocido como Miraflores, sobre la carretera que comunica a los municipios de Silvia y Totoró, en el oriente del departamento.

En el hecho perpetrado este jueves, 30 de julio, tres hombres que se movilizaban en bicicleta, fueron interceptadas por un grupo armado no identificado que les disparó de manera indiscriminada con armas de alto calibre y fusiles, causándoles la muerte de forma inmediata en el lugar de los hechos. De acuerdo a testigos y a reportes preliminares, los fallecidos vestían prendas deportivas al momento de ser atacados.

Hasta el momento, solo se ha confirmado la identidad de uno de los fallecidos: Rodrigo Amórtegui, reconocido propietario de una ferretería en la ciudad de Popayán. La Fiscalía General de la Nación y organismos judiciales trabajan en la verificación de las identidades de las otras dos víctimas mortales.

Lea también: Tres personas, incluida una menor, resultaron heridas tras ataque armado en zona rural del Cauca

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este crimen constituye la masacre número 77 registrada en Colombia en lo corrido del año 2026.

Estas cifras son lideradas por el departamento del Cauca, que en el año ha acumulado al menos 12 masacres este año debido a las disputas territoriales por el control de economías ilícitas y rutas de movilidad.

De acuerdo con las autoridades, en esta zona tienen influencia el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, el ELN y bandas criminales.

Tras confirmarse el triple homicidio, la Tercera División del Ejército Nacional desplegó operativos de control e inspección en el corredor vial entre Totoró y Silvia para garantizar la seguridad de los transeúntes y dar con el paradero de los responsables.

No obstante, organizaciones sociales como el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denunciaron que la persistencia de los enfrentamientos sigue dejando a la población civil atrapada en medio del conflicto.

Siga leyendo: Defensoría denunció que en Colombia mataron a 78 líderes sociales y ejecutaron 68 masacres en primer semestre de 2026

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Preguntas y respuestas

¿Qué grupos armados tienen presencia en la zona donde ocurrió la masacre?
Según las autoridades, en ese corredor tienen influencia el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, el ELN y bandas criminales.
¿Qué acciones anunciaron las autoridades tras el triple homicidio en Cauca?
La Tercera División del Ejército desplegó operativos de control e inspección en la vía entre Totoró y Silvia. El objetivo es reforzar la seguridad de los viajeros y localizar a los responsables del crimen
¿Cuántas masacres se han registrado en Colombia durante 2026, según Indepaz?
Según Indepaz, este crimen corresponde a la masacre número 77 registrada en Colombia durante lo corrido de 2026.

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