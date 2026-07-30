Así le siguieron el rastro a los cinco señalados por el crimen de María Camila Potosí para capturarlos

El caso de María Camila Potosí, la joven de 21 años asesinada cuando tenía ocho meses de embarazo, dio un nuevo y doloroso giro este jueves luego de que las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida que correspondería a la bebé que la víctima esperaba y que, según la investigación, le fue extraída antes de ser asesinada. Este hecho se produjo horas después de que la Policía y la Fiscalía anunciaran la captura de cinco personas señaladas de integrar el presunto plan criminal que terminó con la desaparición y el homicidio de María Camila, ocurrido en el sur de Cali. Funcionarios del CTI localizaron los restos en una zona boscosa de la capital del Valle, luego de una intensa labor de rastreo basada en la georreferenciación de cámaras de seguridad, análisis de información recopilada durante los allanamientos y testimonios obtenidos a personas que vieron por última vez a la joven embarazada. Lea también: Atención: Autoridades habrían encontrado muerta a la bebé de María Camila Potosí Aunque las autoridades manejan como principal hipótesis que se trata de la bebé de María Camila, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, para confirmar plenamente su identidad. Este nuevo elemento probatorio será incorporado al proceso judicial que ya adelanta la Fiscalía contra los cinco capturados, quienes en las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías en Cali.

Quién es quién de los detenidos

Tras diez días de investigación, la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía desplegaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de Cali y en el municipio de Andalucía, Valle del Cauca, que terminaron con la captura de cinco personas señaladas de integrar la estructura que, presuntamente, planeó y ejecutó la desaparición y el asesinato de María Camila Potosí. La principal capturada es Yulieth, la mujer que aparece en los videos de cámaras de seguridad conduciendo la motocicleta en la que María Camila fue vista con vida por última vez, la tarde del 16 de julio, pocas horas después de asistir a un control prenatal en el puesto de salud de Polvorines, una zona de ladera de la capital del Valle. También le puede interesar: Giro en el caso María Camila Potosí: Investigan si el bebé que esperaba fue extraído tras su femicidio en Cali Según la investigación, Yulieth no habría sido una desconocida para la víctima. Los investigadores sostienen que ambas se habrían conocido meses atrás, al parecer a través de un programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), circunstancia que le permitió ganar la confianza de María Camila. La principal hipótesis indica que ese acercamiento hacía parte de un plan para apropiarse de la bebé que esperaba la joven y hacerla pasar como hija propia. Esa línea investigativa tomó fuerza con el testimonio de Carlos Rincón, expareja sentimental de Yulieth, quien aseguró que durante meses ella le hizo creer que estaba embarazada. Según su relato, le mostró ecografías, carnés de controles prenatales e incluso le anunció que serían padres de una niña. Tras conocer el avance de la investigación, el hombre manifestó que ahora duda de que ese embarazo hubiera existido y considera que también fue víctima del engaño. Junto a Yulieth fueron capturados cuatro hombres, cuyas identidades aún no han sido reveladas por la Fiscalía para no afectar el proceso judicial. Aunque las autoridades no han detallado el rol específico de cada uno, la investigación apunta a que el crimen fue ejecutado con una clara división de funciones. La hipótesis es que, mientras algunos participaron en la retención y el asesinato de María Camila, otros habrían colaborado en la extracción de la bebé, el ocultamiento del cuerpo y de las pruebas, así como en las maniobras posteriores para dificultar el esclarecimiento del caso.

El brigadier general Herbert Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró que las evidencias recopiladas muestran la existencia de un “complot criminal”. “Logramos la captura de cinco personas, presuntos responsables de la desaparición y homicidio de María Camila, así como de la extracción de su bebé. Confirmamos que entre los capturados se encuentra la mujer que habría transportado a María Camila e hizo parte de este complot criminal”, afirmó el oficial. Benavídez también reveló que varios de los sospechosos pretendían abandonar el país antes de ser capturados, lo que aceleró la ejecución de los operativos. Durante las diligencias judiciales, las autoridades incautaron varios teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y dos motocicletas, entre ellas la motocicleta registrada por las cámaras de seguridad durante el recorrido que hizo María Camila el día de su desaparición. Además, la Fiscalía cuenta con videos de vigilancia, interceptaciones telefónicas y testimonios que permitieron reconstruir los movimientos de los presuntos implicados y sustentar las órdenes de captura.

María Camila Potosí y su pareja. Foto: redes

Un crimen que conmocionó al país

María Camila Potosí desapareció el pasado 16 de julio, pocas horas después de asistir a un control prenatal en el puesto de salud del barrio Polvorines, en la comuna 18 de Cali. Esa mañana ingresó a la institución de salud sobre las 9:00 a. m. y culminó su consulta médica alrededor de las 9:33 a. m. Horas más tarde volvió a salir de su vivienda con el argumento de que regresaría al centro asistencial, pero nunca volvió. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir sus últimos movimientos. En las imágenes aparece abordando una motocicleta conducida por una mujer, quien, según la investigación, fue la última persona que la vio con vida. El último registro conocido quedó grabado a las 4:16 de la tarde del 16 de julio. Cuatro días después, el 20 de julio, su cuerpo fue encontrado a orillas del río Meléndez, en el corregimiento de La Buitrera, envuelto entre sábanas, con múltiples heridas ocasionadas con arma cortopunzante y sin la bebé que esperaba. La necropsia confirmó que el embarazo había sido interrumpido antes de su muerte. Desde entonces, la búsqueda de la recién nacida se convirtió en la principal prioridad de las autoridades, mientras familiares, amigos y cientos de ciudadanos realizaron marchas, velatones y plantones para exigir justicia y pedir que la bebé apareciera con vida.

María Camila Potosí Gómez celebrando junto a su pareja el “babyshower” de su bebé. FOTO: Tomada de redes sociales

La hipótesis detrás del crimen

Desde los primeros días de la investigación, la principal línea de la Fiscalía ha apuntado a que el crimen no estuvo relacionado con un hurto ni con un hecho de violencia espontáneo. La hipótesis que ha cobrado mayor fuerza señala que todo habría sido planeado para apropiarse de la bebé que esperaba María Camila y simular que era hija de otra mujer. Las autoridades sostienen que la víctima habría sido seleccionada con antelación y que el supuesto embarazo de Yulieth habría sido parte del plan para justificar posteriormente la llegada de la recién nacida. En un comienzo también se evaluó la posibilidad de que existiera una red dedicada al tráfico de menores; sin embargo, esa línea investigativa ha perdido fuerza y hoy el caso se concentra en el presunto montaje para hacer pasar a la bebé como hija biológica de una de las capturadas.

Desde el hallazgo del cuerpo de María Camila, sus familiares mantuvieron la esperanza de encontrar con vida a la bebé. La madre de la joven, Alba Ruby Gómez, había hecho un llamado público a los responsables para que revelaran el paradero de la niña. “Fue una luz de esperanza saber que ya los capturaron. Esperamos que muy pronto tengamos respuestas y que ellos confiesen dónde tienen a la bebé. Les pediría, poniéndome la mano en el corazón, que por favor digan dónde está”, expresó días antes del hallazgo. La confirmación del hallazgo de un cuerpo que sería el de la recién nacida representa un golpe devastador para la familia, aunque la identificación oficial dependerá de los resultados que entregue Medicina Legal. La Fiscalía presentará ante un juez de control de garantías todo el material probatorio recopilado durante la investigación, incluido el hallazgo del cuerpo que sería el de la bebé. Los cinco capturados enfrentarán, inicialmente, imputaciones por feminicidio agravado, secuestro, desaparición forzada y ocultamiento o alteración de elementos materiales probatorios. No obstante, los investigadores no descartan que, una vez se conozcan los resultados de Medicina Legal y avance el análisis de los elementos incautados —entre ellos teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, videos e interceptaciones telefónicas—, puedan incorporarse nuevos cargos y esclarecer por completo la secuencia de un crimen que ha conmocionado a Cali y al país. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas