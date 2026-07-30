Así le siguieron el rastro a los cinco señalados por el crimen de María Camila Potosí para capturarlos

El caso de María Camila Potosí, la joven de 21 años asesinada cuando tenía ocho meses de embarazo, dio un nuevo y doloroso giro este jueves luego de que las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida que correspondería a la bebé que la víctima esperaba y que, según la investigación, le fue extraída antes de ser asesinada.
Este hecho se produjo horas después de que la Policía y la Fiscalía anunciaran la captura de cinco personas señaladas de integrar el presunto plan criminal que terminó con la desaparición y el homicidio de María Camila, ocurrido en el sur de Cali.
Funcionarios del CTI localizaron los restos en una zona boscosa de la capital del Valle, luego de una intensa labor de rastreo basada en la georreferenciación de cámaras de seguridad, análisis de información recopilada durante los allanamientos y testimonios obtenidos a personas que vieron por última vez a la joven embarazada.
Lea también: Atención: Autoridades habrían encontrado muerta a la bebé de María Camila Potosí
Aunque las autoridades manejan como principal hipótesis que se trata de la bebé de María Camila, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, para confirmar plenamente su identidad.
Este nuevo elemento probatorio será incorporado al proceso judicial que ya adelanta la Fiscalía contra los cinco capturados, quienes en las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías en Cali.