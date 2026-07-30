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Revivir el Día sin IVA y eliminar el 4x1000: los dos proyectos de ley que llegaron al Congreso

El proyecto para revivir el Día sin IVA autoriza al Gobierno nacional a decretar hasta tres jornadas anuales de exención del IVA y establece que los productos fabricados o ensamblados en Colombia tendrán prioridad.

  • Las dos iniciativas fueron radicadas en la Cámara de Representantes y se espera que comiencen su discusión en las próximas semanas. Foto: EL COLOMBIANO
    Las dos iniciativas fueron radicadas en la Cámara de Representantes y se espera que comiencen su discusión en las próximas semanas. Foto: EL COLOMBIANO
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 9 horas
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El Centro Democrático radicó en el Congreso dos proyectos de ley que buscan la institucionalización del Día sin IVA y la eliminación progresiva del gravamen a los movimientos financieros (GMF), conocido como 4x1000.

Las iniciativas son impulsadas por el senador del Centro Democrático Christian Garcés, quien propone convertir el Día sin IVA en una política de Estado.

Relacionado: ¿Se deben revivir los días sin IVA? Analistas del Banrep alertan sobre costos fiscales y sustitución de bienes

“Con estos proyectos queremos aliviar el bolsillo de los hogares colombianos, reducir costos para quienes producen y generan empleo, y enviar un mensaje claro de confianza al sector productivo. Institucionalizar el Día sin IVA y eliminar progresivamente el 4x1000 son medidas que impulsan el consumo, la inversión y la formalidad”, afirmó Garcés.

Así funcionaría el nuevo Día sin IVA en Colombia

El proyecto para revivir el Día sin IVA facultaría al Gobierno Nacional para decretar hasta tres jornadas al año en las que determinados bienes vendidos tanto en establecimientos físicos como a través del comercio electrónico quedarían exentos del impuesto al valor agregado.

Entérese: Nu Colombia critica el retraso de más de 500 días en alivio del 4x1000

La iniciativa establece que tendrán prioridad los productos fabricados o ensamblados en Colombia, así como aquellos cuyo contenido nacional sea igual o superior al 50%, con el propósito de estimular la producción local.

Entre los bienes que podrían acogerse al beneficio se encuentran:

Desmontar gradualmente el 4x1000

El antecedente del proyecto y el trámite que seguirá en el Congreso

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué productos podrían quedar exentos del IVA si se aprueba el nuevo proyecto de ley?
El proyecto propone que hasta tres jornadas al año determinados productos puedan venderse sin IVA. Entre ellos están vestuario, complementos del vestuario, electrodomésticos, computadores, equipos de comunicaciones, elementos deportivos, juguetes, útiles escolares y bienes e insumos para el sector agropecuario, siempre que cumplan los topes en UVT establecidos para cada categoría. Además, la iniciativa prioriza los productos fabricados o ensamblados en Colombia, o aquellos con un contenido nacional igual o superior al 50%.
¿Cuándo entrarían en vigor el Día sin IVA y la eliminación del 4x1000 si el Congreso aprueba los proyectos?
Las medidas no entrarían en vigencia de forma inmediata. Los proyectos apenas fueron radicados en el Congreso y deberán surtir el trámite legislativo antes de convertirse en ley.
¿Por qué el Centro Democrático quiere eliminar gradualmente el 4x1000?
Según el proyecto, el objetivo es reducir la carga tributaria sobre hogares y empresas. El Centro Democrático sostiene que el 4x1000 incrementa el costo de las transacciones financieras, desincentiva la bancarización y resta competitividad a la economía. Por eso plantea un desmonte gradual del impuesto, aunque la iniciativa aún no detalla en qué plazos ni bajo qué mecanismo se realizaría esa eliminación.

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