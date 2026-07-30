Revivir el Día sin IVA y eliminar el 4x1000: los dos proyectos de ley que llegaron al Congreso

El Centro Democrático radicó en el Congreso dos proyectos de ley que buscan la institucionalización del Día sin IVA y la eliminación progresiva del gravamen a los movimientos financieros (GMF), conocido como 4x1000.

Las iniciativas son impulsadas por el senador del Centro Democrático Christian Garcés, quien propone convertir el Día sin IVA en una política de Estado.

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“Con estos proyectos queremos aliviar el bolsillo de los hogares colombianos, reducir costos para quienes producen y generan empleo, y enviar un mensaje claro de confianza al sector productivo. Institucionalizar el Día sin IVA y eliminar progresivamente el 4x1000 son medidas que impulsan el consumo, la inversión y la formalidad”, afirmó Garcés.