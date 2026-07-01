Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, renunció a su cargo y regresará a la Procuraduría

Por medio de un video publicado en redes sociales y acompañado de un mensaje, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino Villegas, confirmó este miércoles 1 de julio su renuncia al cargo, la cual se hará efectiva a partir del próximo 8 de julio. Le puede interesar: Una masacre y un líder social asesinado cada 2 días: la crisis de orden público que heredará el nuevo Gobierno El motivo de su salida, según ella, responde estrictamente a las dinámicas administrativas y de carrera judicial en otra entidad pública del país, marcando el cierre de su gestión al frente de la cartera agraria. En el video, publicado en su cuenta de X, la propia Carvajalino aclaró la naturaleza de su decisión al explicar los plazos legales de su situación laboral: “El tiempo de mi comisión se ha vencido y es improrrogable”.

La funcionaria dejará el gabinete ministerial para retomar de forma inmediata sus funciones en la Procuraduría como procuradora delegada para asuntos agropecuarios, una posición a la que ingresó por mérito en el año 2016. Ante este panorama, la ministra optó por reintegrarse a sus labores habituales en el órgano de control. “Hemos ejercido con rigor, transparencia y decisión de justicia el trabajo de la cartera del agro en Colombia”, afirmó Carvajalino.

Una apuesta por la justicia agraria: balance y empalme

Con una trayectoria de más de 16 años dedicada al sector, Carvajalino enfatizó su compromiso con el sistema de méritos y la judicatura en el país. “Convencida del mérito en el servicio público, decidí hace más de 5 años participar de la convocatoria de la rama judicial para elegir magistrados y jueces en la carrera judicial”, detalló. Y agregó: “Hoy hago parte de la lista de elegibles para impartir justicia y esperaré, conforme las reglas objetivas de nombramiento, la oportunidad para ello”, manifestó la ministra saliente, quien calificó sus principios como “indeclinables”.

La ministra Martha Carvajalino confirmó que dejará el liderazgo del sector agropecuario el 8 de julio. FOTO: Tomada de redes sociales @MinAgricultura

Por último, en su mensaje de despedida, la funcionaria también extendió un reconocimiento a las bases sociales y técnicas que acompañaron su periodo institucional en el Ministerio de Agricultura. “Cerramos con la dignidad del deber cumplido y el más profundo agradecimiento al movimiento agrario, a todos los actores del agro en Colombia y a los servidores del sector que hicieron de Colombia una potencia agroalimentaria en clave de justicia social”, concluyó.

Plazos vencidos e improrrogables forzaron la salida de Martha Carvajalino del Ministerio de Agricultura. FOTO: Colprensa