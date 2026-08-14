Iván Sosa, primer colombiano oficializado para la Vuelta a España 2026

Poco a poco se vienen oficializando los nombres de los corredores que estarán en la Vuelta a España, que comienza en Mónaco este 22 de agosto.

Uno de ellos es el colombiano Iván Ramiro Sosa, quien viene cumpliendo una buena temporada con el equipo español Kern Pharma.

Subcampeón del Campeonato Nacional de ruta, disputado en Cundinamarca, así como del Tour de Turquía, prueba en la que además ganó una etapa, y del Tour de los Alpes Marítimos, Sosa fue incluido en el grupo de su escuadra que afrontará la última gran carrera de tres semanas de la temporada.

El colombiano estará acompañado por los españoles Iván Cobo, Diego Uriarte, Ibon Ruiz, Iñigo Elosegui, Marc Brustenga y Urko Berrade, además del luxemburgués Mats Wenzel.

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“Iván Sosa, uno de los mejores escaladores de su generación y doble ganador de la Vuelta a Burgos”. Así fue presentado el colombiano por sus compañeros para afrontar la Vuelta a España, carrera a la que el Kern Pharma regresa después de su participación en 2024, cuando consiguió tres victorias de etapa.

La última vez que Sosa hizo parte de esta competencia fue en 2020, edición en la que terminó en la casilla 62 de la clasificación general.

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Además de Iván Ramiro Sosa, se espera la presencia de otros colombianos que aparecen entre los preinscritos, entre ellos Nairo Quintana, del Movistar; Harold Tejada, del Astana; Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious, y Juan Guillermo Martínez, del Picnic PostNL.