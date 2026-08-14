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Video | Una asistencia de Andrés Salazar dejó por fuera al equipo de Efraín Juárez en Conference League

En la tercera ronda de la Conference League, se enfrentaron el Gyroi ETO de Hungría y el Riga de Letonia.

  • Andrés Salazar asistió el gol que eliminó al equipo de Juárez. FOTOS: Instagram Coach.efrainjuarez y Salazarandres.11
    Andrés Salazar asistió el gol que eliminó al equipo de Juárez. FOTOS: Instagram Coach.efrainjuarez y Salazarandres.11
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Dos hombres vinculados a Atlético Nacional se enfrentaron el pasado jueves 13 de agosto por la tercera ronda clasificatoria para la Conference League. En el estadio ETO Park de Gyor, Hungría, se enfrentaron el Gyori ETO, equipo que dirige el mexicano Efraín Juárez, contra el Riga FC de Letonia, equipo donde milita el lateral izquierdo antioqueño Andrés Salazar.

En el partido de ida llevado a cabo en tierras letonas, el Riga se impuso 1-0 contra el equipo del exdirector técnico campeón de Colombia con el Verde Paisa, aunque mereció mínimo el empate en ese duelo. Una semana después, ya con su gente en Hungría, todo estaba puesto para la remontada del equipo de Juárez; sin embargo, no fue así.

La jornada empezó con pie derecho para el Gyori, que se puso en ventaja al minuto 28 cuando Zeljko Gavric anotó de penal. Hasta ese momento la serie estaba igualada y el dominio era todo para el conjunto verdiblanco; no obstante, los húngaros no aprovecharon las oportunidades que tuvieron y lo pagaron caro. Al 88’, el canterano de Atlético Nacional, Andrés Salazar, ganó la espalda del lateral derecho rival, mandó un “pase de la muerte” y asistió a Caio Ferreira para que el Riga empatara el partido y ganara la serie.

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Para Juárez, las críticas en la prensa local y en la mexicana no cesan. Hay que recordar que el estratega se fue de Pumas UNAM de una forma muy similar a lo que hizo en Colombia. Sin previo aviso, solo demostró el descontento que tuvo con la directiva del club universitario y emprendió a tierras europeas para su primera experiencia allí, la cual se convierte en su primer gran fracaso internacional.

Andrés Salazar, por su parte, se consolidó como habitual titular en el Riga. El paisa acumula 21 partidos con los letones, marcando 2 goles y brindando 7 asistencias, lo que lo convirtió rápidamente en un referente del equipo dirigido por el esloveno Adrian Gula. Ahora, el Riga espera por el ganador entre Kí Klaksvík vs. Lech Poznan.

Lea también: La promesa que hizo Lucas González en Nacional y que debe cumplir ante Santa Fe

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué quedó eliminado el Gyori ETO de Efraín Juárez de la Conference League?
El Gyori ETO quedó eliminado porque empató 1-1 como local ante Riga FC y perdió 2-1 en el marcador global de la tercera ronda clasificatoria de la Conference League.
¿Cómo fue la asistencia de Andrés Salazar que ayudó a eliminar al equipo de Efraín Juárez?
Andrés Salazar participó directamente en el gol del empate del Riga FC al minuto 88: ganó la espalda del lateral derecho rival y envió un pase al área para que Caio Ferreira marcara el 1-1 que aseguró la clasificación letona.
¿Qué pasó con Efraín Juárez después de la eliminación del Gyori ETO?
Tras la eliminación, la noticia señala que las críticas hacia Efraín Juárez aumentaron tanto en la prensa local como en la mexicana, especialmente por el resultado de su primera experiencia internacional en Europa.

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