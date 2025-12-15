María Fernanda Cabal pide publicar las encuestas que dieron como ganadora a Paloma Valencia en el Centro Democrático

La senadora María Fernanda Cabal pidió este lunes que se hagan públicos los resultados de la encuesta interna del Centro Democrático, que dio como ganadora a su colega Paloma Valencia, en un mismo mecanismo en el que también competía Paola Holguín por la Presidencia de Colombia para 2026.

El presidente de esta colectividad, Gabriel Vallejo, afirmó que la definición de la candidatura fue el resultado de un proceso “serio, transparente y profundamente democrático” que comenzó en octubre de 2024, cuando cinco dirigentes del partido pusieron su nombre a consideración: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Turbay.

Valencia señaló en su primera intervención como elegida que se debe buscar la “humildad, el discernimiento y la fuerza”, puesto que se trataba de un acto de unidad y responsabilidad política.