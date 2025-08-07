“Afiancemos la elección de un gobierno que despeje los nubarrones”: Álvaro Uribe agradeció marchas de apoyo

El expresidente Álvaro Uribe publicó un video hace unos minutos para agradecer a los ciudadanos que asistieron a las marchas en distintas ciudades, este jueves 7 de agosto, para demostrarle su apoyo tras la reciente condena en su contra a 12 años de prisión domiciliaria en el proceso por fraude procesal y soborno en actuación penal.

La marcha en el Centro de Medellín, que transcurrió por la Avenida Oriental hasta el sector de La Alpujarra, fue masiva: cientos de ciudadanos se volcaron a las calles con pancartas, consignas, banderas y camisetas blancas, para manifestar su apoyo a Uribe. También hubo una afluencia masiva de gente en otras ciudades como Cali, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta y Cartagena, entre otras.

Tras conocerse las fotos y videos en medios de comunicación y redes sociales, el expresidente lanzó los mensajes de agradecimiento en una declaración que había anunciado pasado el mediodía. “Siento que mi corazón es pequeño, necesito uno más grande para poder expresar a todos ustedes la infinita gratitud de los míos y la mía por sus generosas muestras de apoyo y solidaridad”, empezó diciendo en el corto video.