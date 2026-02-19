“¡Basta de usar el cargo para atacar!”: presentan tutela tras señalamientos de Petro por la muerte de Kevin Acosta

Luego de la indignación que causaron los señalamientos del presidente Gustavo Petro por la muerte del niño Kevin Arley Acosta Pico, de siete años, la candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Marcela García, presentó una acción de tutela en representación de la madre del menor, Yudy Katherine Pico, porque se habría incurrido en la vulneración de varios de sus derechos, como la intimidad, la honra, el buen nombre y la dignidad de la ciudadana.
El mandatario sugirió en el Consejo de Ministros del 16 de febrero que el menor murió por caerse de una bicicleta, haciendo que estas declaraciones revictimizaran a la familia y responsabilizaran directamente a Pico, quien en su defensa argumentó que su hijo no murió por un accidente en bicicleta, sino porque esperaba desde diciembre de 2025 un medicamento para tratar la hemofilia A severa.