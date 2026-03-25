No guarde el paraguas: la temporada de lluvias en Colombia se extendería hasta junio; hay 24 departamentos en alerta

La Ungrd y el Ideam presentaron un balance de las afectaciones de la temporada invernal que se viene presentando en el país, e informaron que las lluvias podrían extenderse hasta junio en las regiones Andina, Caribe y Orinoquía.
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Según los análisis del Ideam, la temporada inició a mediados de marzo y podría extenderse hasta junio, lo que podría intensificar las lluvias en el centro y norte del país, aumentando riesgos como inundaciones, crecientes súbitas y movimientos en masa.