Por inclusión en la Lista Clinton, frenaron mantenimiento del helicóptero FAC 0008 asignado al presidente Petro

El helicóptero FAC 0008, utilizado como aeronave VIP para los traslados del presidente Gustavo Petro, quedó sin soporte técnico luego de que Leonardo Helicopters ordenara una suspensión temporal. La medida se adoptó debido a las restricciones derivadas de la inclusión del mandatario en la Lista Clinton, que obliga a la empresa a cumplir nuevos requisitos regulatorios antes de retomar cualquier servicio. Según la comunicación enviada al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico de CATAM, la empresa deberá tramitar una licencia ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) antes de poder continuar con cualquier actividad relacionada con el mantenimiento del equipo. Mientras avance este proceso, todas las labores de soporte quedaron detenidas de manera preventiva. Conozca: Cancillería envió nota verbal a EE. UU. solicitando retirar al presidente Petro de la Lista Clinton, ¿servirá de algo? El documento también expresa que el objetivo es reanudar el soporte técnico “tan pronto como sea posible” y pide comprensión a la FAC mientras avanza el trámite regulatorio. La empresa reiteró su compromiso con mantener los estándares más altos de cumplimiento y cooperación con las autoridades colombianas, en un contexto en el que la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton obliga a revisar todos los contratos, servicios y transacciones vinculados a empresas sujetas a regulación estadounidense.

Comunicado oficial Leonardo Helicopters. FOTO: vía La FM.

La historia detrás del AW139

El helicóptero involucrado es un AgustaWestland AW139 adquirido durante el gobierno de Iván Duque por 12 millones de dólares. Se trata de un modelo con configuración ejecutiva para hasta 12 pasajeros, cabina ampliada y capacidad para trayectos largos, características que generaron críticas desde su compra. La aeronave fue protagonista del debate político en 2020, cuando su adquisición ocupó un lugar central en la moción de censura contra el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. En esa ocasión, el senador Roy Barreras cuestionó el gasto en plena pandemia y señaló que la Presidencia ya contaba con dos helicópteros operativos. El Gobierno defendió la compra argumentando que se financió con la póliza del helicóptero presidencial siniestrado en 2019. Lea también: Petro confirmó que gastó dinero en burdel en Portugal, pero se negó a dar detalles: “algún día contaré por qué” Además del costo inicial, el AW139 ha sido objeto de críticas por su mantenimiento: operar la aeronave puede superar los 5.000 millones de pesos al año y su costo por hora de vuelo ronda los 11 millones.

¿Cómo es el helicóptero presidencial?

De acuerdo con la revista especializada Helos Magazine el FAC 0008 fue adquirido por la Fuerza Aérea Colombiana como reemplazo del helicóptero presidencial Bell 412 - FAC 0006, que se accidentó en 2019 en Albán, Cundinamarca. La compra se hizo efectiva mediante la póliza del seguro del aparato siniestrado y, según la FAC, el modelo italiano fue seleccionado tras evaluar varias alternativas y concluir que cumplía con los requisitos para el transporte VIP del jefe de Estado.

Helicóptero Bell 412- FAC 0006, accidentado en 2019, en Albán, Cundinamarca.

El helicóptero fue fabricado conforme a especificaciones técnicas solicitadas por Colombia, incluyendo interiores acondicionados bajo estándares de aeronaves destinadas exclusivamente a presidentes. También incorpora un sistema antimisiles AIRMOR de origen israelí, equipado con sensores ultravioletas para detectar amenazas de corto alcance y dispensadores de bengalas y chaff, lo que representa un salto en capacidades respecto a la flota presidencial previa, basada durante más de 35 años en helicópteros Bell 412. Entérese: La telenovela de los aviones Gripen: presuntos sobrecostos, inconveniencia en pleno déficit fiscal y la sombra de la primera dama Además de su uso VIP, el AW139 destaca por su rendimiento y tecnología: es un bimotor de tamaño medio con aviónica avanzada, piloto automático de cuatro ejes y motores Pratt & Whitney PT6C-67C, capaces de entregar 1.679 caballos de fuerza. Puede alcanzar 309 km/h, tiene un rango de hasta 1.061 kilómetros y un techo de servicio de 20.000 pies. Con más de 1.100 unidades en servicio alrededor del mundo y más de 2,9 millones de horas de vuelo acumuladas, el AW139 se ha consolidado como uno de los helicópteros más versátiles y vendidos de su categoría, ampliamente usado en misiones VVIP, gubernamentales y de seguridad.

Las implicaciones de la Lista Clinton para Petro