Incluyen en Lista Clinton a tres venezolanos con empresas en Colombia, entre ellos una DJ. ¿Quiénes son?

Entre los afectados hay una DJ e influenciadora, el dueño de un club nocturno y un comerciante de artículos de importación, que se movían entre Bogotá y Cúcuta.

  La DJ Jimena Romina Araya Navarro ("Rosita"); en los recuadros, de izquierda a derecha, están Eryk Manuel Landaeta Hernández ("Eryk") y Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga ("Flipper"). FOTOS: CORTESÍA DE POLICÍA.
    La DJ Jimena Romina Araya Navarro (“Rosita”); en los recuadros, de izquierda a derecha, están Eryk Manuel Landaeta Hernández (“Eryk”) y Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga (“Flipper”). FOTOS: CORTESÍA DE POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

03 de diciembre de 2025
Tres ciudadanos venezolanos que regentaban empresas de espectáculos, entretenimiento nocturno y comercio de importaciones en Colombia, fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos al incluirlos en la Lista Clinton, por su presunta relación con la banda de crimen organizado transnacional Tren de Aragua.

La decisión fue tomada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), una dependencia del Departamento del Tesoro que persigue las finanzas de personas sospechosas que integrar redes de blanqueo de capitales.

La más famosa de los sancionados es Jimena Romina Araya Navarro, conocida como “Rosita”, quien en el mundo del espectáculo se ha desempeñado como disc jockey, modelo, influenciadora y actriz.

Según el reporte del Tesoro, “se cree que está románticamente ligada” a Héctor Rusthenford Guerrero Flores (“Niño Guerrero”), el máximo líder de la organización transnacional, a quien presuntamente asistió en su primera fuga de la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, en 2012.

Araya, presuntamente, enviaba parte de las ganancias obtenidas en sus eventos y negocios a la cúpula del Tren de Aragua. Otra porción del dinero se lavaba, al parecer, en una compañía llamada Global Import Solutions S.A., con sede en Venezuela, de la cual es presidenta; esa empresa también fue afectada por la sanción de la OFAC.

Muchas de sus presentaciones como DJ eran realizadas en clubes nocturnos de Bogotá y otras ciudades de Colombia. Uno de los sitios que frecuentaba era la discoteca Maiquetia VIP Bar, cuyo propietario es el segundo personaje incluido por el Tesoro en la Lista Clinton: Eryk Manuel Landaeta Hernández (“Eryk”), quien ya fue capturado por la Policía colombiana en octubre del año pasado.

Landaeta “era el supuesto jefe financiero y logístico del Tren de Aragua en Bogotá. Organizaba eventos con artistas y DJs internacionales, incluyendo a ‘Rosita’. Estas fiestas se utilizaban para vender narcóticos y el producto de la venta de drogas se blanqueaba posteriormente”, informó el Tesoro.

“Eryk” es sospechoso de lavar plata para los dos principales líderes del grupo, “Niño Guerrero” y Giovanni Vicente Mosquera Serrano (“Giovanni”), por cuyas capturas la Casa Blanca ofrece US$5 millones.

Cuando “Eryk” fue detenido en Bogotá, la Secretaría de Seguridad y la Policía informaron que “tenía injerencia criminal en las localidades de Antonio Nariño y Kennedy”. Para lograr la orden de captura en su contra, fue necesaria la interceptación de 50 líneas telefónicas.

Había llegado al país en 2017 y comenzó trabajando como celador de una discoteca; luego ascendió hasta convertirse en un importante operador logístico de la banda, coordinando negocios que dejaban $500 millones de ganancias mensuales, tal cual informó EL COLOMBIANO en ese momento.

Las dos empresas que administraba en Bogotá fueron incluidas también en la Lista Clinton: Eryk Producciones SAS, con la cual organizaba fiestas y eventos de entretenimiento; y el club nocturno Maiquetia VIP Bar Restaurante, dentro del cual, presuntamente, se expendían alucinógenos y se traficaban armas.

El tercer venezolano implicado, quien igualmente tenía empresa en nuestro país, es Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga (“Flipper”), capturado el pasado 15 de noviembre por el Gaula de la Policía, en Cúcuta.

En su contra había una Circular Roja de Interpol solicitada por las autoridades venezolanas, que lo buscaban por terrorismo, tráfico de armas, extorsión y lavado de activos.

Participó en la segunda fuga de “Niño Guerrero” de la cárcel de Tocorón, en 2023, y luego se dedicó a coordinar las finanzas ilícitas, para el sostenimiento de su jefe.

En nuestro país posaba de comerciante con una identidad falsa, a nombre de José Daniel Martínez López, con la cual manejaba una compañía de ventas al por mayor y al detal de artículos importados, llamada Yakera y Lane SAS; la firma también fue sancionada por la OFAC.

La entidad norteamericana bloqueó las finanzas de otros cuatro supuestos integrantes del Tren de Aragua, de nacionalidad venezolana: Richard José Espinal Quintero, Noé Manases Aponte Córdova, Asdrúbal Rafael Escobar Cabrera y Cheison Royer Guerrero Palma, medio hermano de “Niño Guerrero”.

“Las operaciones de narcotráfico y tráfico de personas del Tren de Aragua han representado desde hace tiempo una grave amenaza para nuestra nación. Seguiremos utilizando todos los recursos disponibles para aislar a estos terroristas del sistema financiero estadounidense y mundial”, comentó el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Capturaron a “Eryk” en Bogotá, uno de los principales cabecillas financieros de la banda Tren de Aragua.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Crímen organizado
Narcotráfico
Internacional
Política internacional
Lista Clinton
Bandas Criminales
Tren de Aragua
Lavado de activos
Casa Blanca
Colombia
Venezuela
Estados Unidos
