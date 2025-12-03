Incluyen en Lista Clinton a tres venezolanos con empresas en Colombia, entre ellos una DJ. ¿Quiénes son?

Tres ciudadanos venezolanos que regentaban empresas de espectáculos, entretenimiento nocturno y comercio de importaciones en Colombia, fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos al incluirlos en la Lista Clinton, por su presunta relación con la banda de crimen organizado transnacional Tren de Aragua.

La decisión fue tomada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), una dependencia del Departamento del Tesoro que persigue las finanzas de personas sospechosas que integrar redes de blanqueo de capitales.

La más famosa de los sancionados es Jimena Romina Araya Navarro, conocida como “Rosita”, quien en el mundo del espectáculo se ha desempeñado como disc jockey, modelo, influenciadora y actriz.

Según el reporte del Tesoro, “se cree que está románticamente ligada” a Héctor Rusthenford Guerrero Flores (“Niño Guerrero”), el máximo líder de la organización transnacional, a quien presuntamente asistió en su primera fuga de la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, en 2012.

Araya, presuntamente, enviaba parte de las ganancias obtenidas en sus eventos y negocios a la cúpula del Tren de Aragua. Otra porción del dinero se lavaba, al parecer, en una compañía llamada Global Import Solutions S.A., con sede en Venezuela, de la cual es presidenta; esa empresa también fue afectada por la sanción de la OFAC.

Muchas de sus presentaciones como DJ eran realizadas en clubes nocturnos de Bogotá y otras ciudades de Colombia. Uno de los sitios que frecuentaba era la discoteca Maiquetia VIP Bar, cuyo propietario es el segundo personaje incluido por el Tesoro en la Lista Clinton: Eryk Manuel Landaeta Hernández (“Eryk”), quien ya fue capturado por la Policía colombiana en octubre del año pasado.

Landaeta “era el supuesto jefe financiero y logístico del Tren de Aragua en Bogotá. Organizaba eventos con artistas y DJs internacionales, incluyendo a ‘Rosita’. Estas fiestas se utilizaban para vender narcóticos y el producto de la venta de drogas se blanqueaba posteriormente”, informó el Tesoro.