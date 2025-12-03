Spotify Wrapped 2025: cómo verlo, qué trae este año y cuáles fueron los artistas más escuchados en el mundo

El esperado Spotify Wrapped ya está disponible y millones de usuarios en todo el mundo están explorando sus estadísticas musicales del año.
La plataforma lanzó su tradicional resumen interactivo con los artistas, canciones, álbumes, pódcast y audiolibros que marcaron el 2025.
Para ver el resumen personalizado basta con abrir Spotify en el teléfono móvil para ver el banner que dirige al recorrido individual.
También se puede acceder desde el buscador escribiendo “Wrapped” o a través del sitio web que la plataforma habilita cada diciembre.
