Spotify Wrapped 2025: cómo verlo, qué trae este año y cuáles fueron los artistas más escuchados en el mundo

El esperado Spotify Wrapped ya está disponible y millones de usuarios en todo el mundo están explorando sus estadísticas musicales del año. La plataforma lanzó su tradicional resumen interactivo con los artistas, canciones, álbumes, pódcast y audiolibros que marcaron el 2025. Para ver el resumen personalizado basta con abrir Spotify en el teléfono móvil para ver el banner que dirige al recorrido individual. También se puede acceder desde el buscador escribiendo “Wrapped” o a través del sitio web que la plataforma habilita cada diciembre. Lea más: Fat N, el freestyler colombiano que se coronó como ganador del Red Bull Nueva Historia

El Wrapped llega este año con nuevas categorías. Entre los datos principales aparecen los minutos consumidos, el artista más reproducido, las canciones preferidas y los géneros predominantes. La plataforma también incorporó la edad sonora y el club musical que describe el estilo que caracteriza a cada usuario. Además de la experiencia personalizada, Spotify reveló cómo sonó el mundo en 2025 y qué artistas se llevaron los primeros lugares.

La compañía destacó que “con más de 700 millones de oyentes en todo el mundo recurriendo a Spotify para musicalizar su día, es hora de revisitar el audio que marcó el año”. El año estuvo marcado por el regreso de una de las estrellas más influyentes del planeta. Bad Bunny volvió a la cima como el artista global número uno de Spotify.

“Por cuarta vez, tras ganar el título en 2020, 2021 y 2022, Bad Bunny fue el artista más escuchado a nivel mundial en Spotify, superando los 19.8 mil millones de reproducciones este año”. El puertorriqueño también se llevó el reconocimiento al álbum más escuchado de 2025 con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Para celebrar este logro, la plataforma lanzó una campaña global en su honor que incluye un cortometraje titulado Leap Year, activaciones especiales en distintas ciudades y sorpresas dentro de la aplicación. En la cima de las canciones más escuchadas, “Die With A Smile”, de Lady Gaga y Bruno Mars, se convirtió en la canción más reproducida del mundo, superando los 1.700 millones de escuchas. En el segundo lugar quedó “BIRDS OF A FEATHER”, de Billie Eilish, que escaló desde el tercer puesto que ocupó en 2024. Y en el tercer lugar se ubicó “APT.” de ROSÉ y Bruno Mars. En cuanto a álbumes, Spotify confirmó que “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” encabezó la lista global de 2025. Le siguió la banda sonora de la película de Netflix Demon Hunters, mientras que trabajos como HIT ME HARD AND SOFT de Billie Eilish y Short n’ Sweet de Sabrina Carpenter se mantuvieron en el top mundial por segundo año consecutivo. Puede leer: Ryan Castro lanza canción navideña y anuncia concurso para la cuadra más animada, ¿cómo participar?

Listas completas del Spotify Wrapped 2025 a nivel mundial

Top artistas globales 1. Bad Bunny 2. Taylor Swift 3. The Weeknd 4. Drake 5. Billie Eilish 6. Kendrick Lamar 7. Bruno Mars 8. Ariana Grande 9. Arijit Singh 10. Fuerza Regida