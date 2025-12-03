Colombia alcanzó los 100 oros y es campeón virtual en los Juegos Bolivarianos

Desde las tribunas de Ayacucho se escucha cada vez más fuerte el Himno Nacional de Colombia, pues la delegación ha tenido una actuación brillante en los XX Juegos Bolivarianos 2025, donde consolida su liderazgo con 240 medallas, 100 de ellas doradas hasta el cierre de esta edición. El dominio no se limita a una sola disciplina, aunque el atletismo ha sido protagonista. Triunfos en bolos, ciclismo, judo, voleibol, futsal y otras ramas confirman el alcance de los cafeteros.
El ambiente en Ayacucho parece una fiesta anticipada. La responsabilidad de defender la supremacía del país, que fue campeón absoluto en 2013, 2017 y 2022, se mezcla con la ilusión de los sueños olímpicos que se forjan desde ya.