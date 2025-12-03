Bad Bunny, el artista más escuchado del mundo según Spotify; Blessd es el local más escuchado en Colombia

Spotify publicó el Wrapped 2025, el resumen con lo más escuchado de la plataforma en el mundo, y como era de esperarse, el primer puesto fue para Bad Bunny. Es la cuarta vez que se queda con el podio Global Top de Spotify, acumulando más de 19.800 millones de reproducciones. Puede leer: Billboard sacó la lista de los artistas latinos más relevantes del siglo XXI, ¿cuántos colombianos hay? “Esta no es una elección editorial: es un título ganado enteramente por los oyentes. Wrapped refleja los hábitos de escucha reales de las personas, y cada stream, cada playlist y cada momento de los fans contribuye a este reconocimiento de fin de año. Con este logro, Bad Bunny se convierte en el primer artista en la historia en ocupar el puesto número uno en cuatro ocasiones”, dicen desde la plataforma.

Además, su disco de este año, DeBÍ TiRAR MáS FOTos, también es el Top Álbum Global, “demostrando cómo el mundo entero abrazó la cultura y los sonidos vibrantes de Puerto Rico”, recalcaron. Bad Bunny obtuvo el puesto número uno a nivel global por primera vez en 2020 y repitió la hazaña en 2021 y 2022. Taylor Swift tomó el liderazgo en 2023 y 2024. Este año, tras el lanzamiento de un álbum que marcó la cultura, Bad Bunny regresa al número uno a nivel global. “En 2022 celebramos el three-peat de Benito entregándole un anillo por cada año en que fue Top Artista Global. Este año continuamos con esa tradición y le dimos un cuarto anillo durante una parada de su gira en República Dominicana”.

Blessd, el colombiano más escuchado del país

Bad Bunny arrasó en el mundo, incluyendo Colombia, pero a la hora de mirar a lo local fue Blessd el nacional más escuchado. “Los géneros que ya venían fuertes encontraron nuevas voces, otros sonidos regresaron renovados y las fusiones se convirtieron en la regla, no en la excepción. El resultado: un año en el que los artistas locales se tomaron playlists, charts y conversaciones”, precisaron desde Spotify. Entre los datos se sabe además que a escucha de música en general en Spotify en Colombia creció un 30% frente al año anterior, y en medio de este impulso sonoro hay un nombre que se quedó con la cima: Blessd, el artista local más escuchado en Colombia este año en la plataforma. Puede leer: ¿Envejeció el reguetón? El trap es la música de los jóvenes de Medellín Hablando de Blessd, su canción YOGURCITO se posicionó como la cuarta canción más escuchada este año en el país, mientras que AMISTA también entró al top 10. Y su poder no se queda en los sencillos: TRINIDAD BENDITA se ubicó como el quinto álbum más escuchado del año en Colombia. “Cada proceso que viví y cada momento que pasé fue increíble, la guerreamos, lo intentamos hasta el final y aprendí mucho de que todo es con calma, al principio miraba mucho los números (...) el tiempo me fue dando la razón y seguí trabajando en mi proyecto y lo que quería hacer y en las ideas mías y mi equipo y siento que ese ha sido el camino para ser el artista colombiano más escuchado en el país”, dijo “el bendito”. De igual manera, hay que resaltar que Beéle metió cuatro de sus colaboraciones en el top 10 de temas más sonados en el país.

Los más escuchados en Colombia