La historia detrás de la condena de “Lindolfo”, señalado de armar la parranda vallenata en cárcel de Itagüí

En medio del escándalo político y judicial que desencadenó el concierto vallenato celebrado en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, por el que fue suspendida la mesa de conversaciones del Gobierno con los voceros de las bandas del Valle de Aburrá, una persona ha sido señalada como presunta responsable: Sebastián Murillo Echeverry, alias Lindolfo.

La concejal de Medellín y exdirectora de crimen organizado de la Fiscalía, Claudia Carrasquilla Minami, comentó en una entrevista radial que la parranda encabezada por el cantante Nelson Velásquez, el pasado 8 de abril, tuvo como motivo la celebración de la inminente libertad de ese vocero de paz.

“Él está solicitando la libertad por cumplimiento de pena de las tres quintas partes que le impusieron de 18 años por un homicidio. Esto, a razón de una reforma con la que es posible que alguien pida redención de condena por tres días de trabajo por dos de pena, y en ese orden de ideas, ‘Lindolfo’ alega que la presencia que ha hecho en la mesa de los diálogos sociojurídicos se le debe conmutar como trabajo”, dijo Carrasquilla.

Entérese: Los detalles del proyecto de ley de la Alcaldía de Medellín para tumbar gabelas de la Paz Total a cabecillas

La funcionaria recalcó que para ese evento, que al parecer no contó con los permisos del Inpec, se destinaron $500 millones de pesos, cuya procedencia legal se puso en duda.

El concejal Andrés Tobón, por su parte, solicitó a las autoridades de Medellín y Antioquia que no vuelvan a contratar a Nelson Velásquez para eventos pagados con dineros públicos, y anunció que presentará un proyecto de Acuerdo para restringir la contratación de artistas que hayan participado en conciertos organizados por delincuentes.

Por ahora no se ha conocido la respuesta de Murillo Echeverry a ese señalamiento, ¿pero cuál es la historia judicial detrás de ese pedido de libertad? ¿Cuáles son los muertos que le endilgan?

También le puede interesar: Las historias de horror que salpican a alias “Lindolfo”