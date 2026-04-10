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La historia detrás de la condena de “Lindolfo”, señalado de armar la parranda vallenata en cárcel de Itagüí

Entre sus víctimas hay un exmiembro del cartel de Medellín, acribillado por sicarios en El Poblado.

  • Sebastián Murillo Echeverry, alias “Lindolfo”, vocero de la mesa de paz con las bandas del Valle de Aburrá. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA.
    Sebastián Murillo Echeverry, alias “Lindolfo”, vocero de la mesa de paz con las bandas del Valle de Aburrá. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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En medio del escándalo político y judicial que desencadenó el concierto vallenato celebrado en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, por el que fue suspendida la mesa de conversaciones del Gobierno con los voceros de las bandas del Valle de Aburrá, una persona ha sido señalada como presunta responsable: Sebastián Murillo Echeverry, alias Lindolfo.

La concejal de Medellín y exdirectora de crimen organizado de la Fiscalía, Claudia Carrasquilla Minami, comentó en una entrevista radial que la parranda encabezada por el cantante Nelson Velásquez, el pasado 8 de abril, tuvo como motivo la celebración de la inminente libertad de ese vocero de paz.

“Él está solicitando la libertad por cumplimiento de pena de las tres quintas partes que le impusieron de 18 años por un homicidio. Esto, a razón de una reforma con la que es posible que alguien pida redención de condena por tres días de trabajo por dos de pena, y en ese orden de ideas, ‘Lindolfo’ alega que la presencia que ha hecho en la mesa de los diálogos sociojurídicos se le debe conmutar como trabajo”, dijo Carrasquilla.

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La funcionaria recalcó que para ese evento, que al parecer no contó con los permisos del Inpec, se destinaron $500 millones de pesos, cuya procedencia legal se puso en duda.

El concejal Andrés Tobón, por su parte, solicitó a las autoridades de Medellín y Antioquia que no vuelvan a contratar a Nelson Velásquez para eventos pagados con dineros públicos, y anunció que presentará un proyecto de Acuerdo para restringir la contratación de artistas que hayan participado en conciertos organizados por delincuentes.

Por ahora no se ha conocido la respuesta de Murillo Echeverry a ese señalamiento, ¿pero cuál es la historia judicial detrás de ese pedido de libertad? ¿Cuáles son los muertos que le endilgan?

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Los crímenes por los que fue condenado “Lindolfo”

Tal cual informó EL COLOMBIANO en su momento, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín le dictó la sentencia de 18 años y seis meses de cárcel el 27 de septiembre de 2018, tras avalar un preacuerdo que él realizó con la Fiscalía, en el que a cambio de una rebaja de penas aceptó los cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y ocultamiento y destrucción de prueba.

Su captura se produjo en febrero de ese año, en un apartamento de El Poblado. En ese entonces, cuando apenas tenía 32 años de edad, la Policía lo señaló de ser uno de los cabecillas de la estructura mafiosa La Oficina, que delinque en el Valle de Aburrá.

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“Lindolfo”, como era conocido Murillo en la esfera delincuencial, lideraba la banda de “Caicedo”, el tentáculo de esa organización en el oriente de Medellín, dedicada al sicariato, tráfico de drogas y armas, secuestros, extorsiones y desplazamientos, entre otras conductas.

En el marco del preacuerdo con la Fiscalía, terminó aceptando que comandaba la estructura ilegal, así como su participación en varios hechos. El primero fue haber coordinado el asesinato de José Ocampo Obando (“Pelusa”), un exmiembro del cartel de Medellín, de 78 años, ejecutado por sicarios el 22 de abril de 2017.

El segundo fue el tráfico de armas hacia la ciudad de Cartagena, donde la banda pretendía instalar una célula criminal. El 3 de marzo de 2017 la Policía les incautó un envío de cuatro pistolas y dos revólveres, encaletados en un automóvil que viajaba por la vía Las Palmas.

“Lindolfo” también reconoció que ordenó el ocultamiento del cadáver de un miembro de la facción, Elkin David Andrés Agudelo Gallego (“Gnomo”), quien jugando a la ruleta rusa se quitó la vida de un balazo, el 24 de abril de 2017.

Para no revelar la ubicación del apartamento que usaban como escondite en Envigado, sus colegas apretujaron el cuerpo en la maleta y lo abandonaron en una acera de la Loma del Escobero.

“Lindolfo” es heredero de Rodrigo Murillo Pardo, un comerciante ya fallecido, señalado de haber tenido nexos con el cartel de Medellín y quien fuera dueño de la cadena Almacenes y Joyerías Felipe, muy popular en los años 80 en Colombia.

Durante años tuvo una doble vida, como empresario y miembro de la farándula nacional, codeándose con reinas y modelos, mientras al mismo tiempo administraba una de las organizaciones más violentas del Valle de Aburrá.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es alias Lindolfo?
Un cabecilla criminal del Valle de Aburrá condenado por varios delitos graves.
¿Por qué es noticia?
Por su posible libertad y su presunta relación con la fiesta en la cárcel de Itagüí.
¿Cuándo ocurrió la fiesta en la cárcel de Itagüí?
El evento habría ocurrido el 8 de abril de 2026, desde horas de la mañana, según denuncias conocidas públicamente.

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