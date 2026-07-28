De la Espriella se podrá posesionar en Cali: Cámara votó a favor y esto es lo que sigue

El presidente electo Abelardo de la Espriella podrá poseer en Cali. La Cámara de Representantes votó este martes a favor de la proposición con 117 votos por el sí y tan solo 7 por el no. La semana pasada ya había votado el Senado para aprobar la posesión en Popayán, pero este domingo el propio De la Espriella pidió cambiar el lugar por “razones climáticas”, aunque también se habló de que algunos invitados extranjeros pedían mejores condiciones de seguridad en la capital de Valle se puede garantizar.
Ahora lo que sigue es que la plenaria del Senado tendrá que volver a votar sobre cambio de ciudad, pero se prevé que voten un favor como ya lo hicieron inicialmente. Mañana miércoles 29 de julio en la tarde debatirán.
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La polémica sobre el traslado de la posesión, que históricamente se ha hecho en Bogotá, tiene varios aristas. De entrada, que el presidente entrante prometió que lo haría en una guarnición militar para rendirle un homenaje a las Fuerzas Militares. Pero algunos sectores de la oposición y del propio Centro Democrático como el senador uribista Rafael Nieto Loaiza expresaron su desacuerdo; Dicen que eso sería subordinarse como civil a los militares.
Más allá de la polémica, trascendió esta semana que el lugar de posesión finalmente será la Arena USC, auditorio principal de la Universidad Santiago de Cali, sede Pampalinda, como confirmó la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro.