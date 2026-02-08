Paisas sumó a Summers, Tabb y Solís para buscar la clasificación a la Final Four

Convencido de seguir mejorando su nivel y con nuevas caras que se incorporaron con miras a los cuartos de final, Paisas viajó a México para afrontar los dos duelos de cierre del Grupo A de la Liga de Campeones ante Astros de Jalisco y Caimanes del Llano. Los norteamericanos Durrell Summers –quien ya jugó con Paisas la BCL en 2025– y Brandon Tabb –que también conoce el grupo y al entrenador Daniel Seoane– se unieron junto al talentoso colombiano Cristian Solís para reforzar la nómina antioqueña. El equipo buscará ante Nacional de Uruguay, en la primera semana de marzo, su paso al Final Four.

El técnico Seoane se mostró satisfecho por las presentaciones que tuvo el equipo en Villavicencio y destacó que en México esperan estar más fuertes y competitivos. Señaló que, a pesar de ya estar clasificados, la idea es salir a buscar las victorias y lograr el acoplamiento de los refuerzos. Seoane recordó que los norteamericanos ya tienen huella en el equipo, pues Summers jugó con Paisas en la llave ante Flamengo en 2025 y Tabb estuvo entrenando con el grupo antes del inicio de la temporada 2025; sin embargo, este último no se pudo quedar para competir en la liga debido a que le surgió un contrato en el exterior.

Refuerzos conocidos

“Brandon ya estuvo acá en la pretemporada, pero lastimosamente le salió un gran contrato en Turquía y se tuvo que ir. Summers estuvo con nosotros ante Flamengo, así que los conocemos; sabemos la clase de jugadores que son y que nos van a aportar mucho. Al igual que Cristian, que es uno de los jugadores que se está proyectando del baloncesto colombiano, y eso nos tiene contentos porque le podemos seguir dando salida internacional a los prospectos nacionales”, comentó el entrenador. De igual manera, Raúl Pabón, director deportivo de Paisas, mencionó sobre Summers que es un ala-pívot de mucha experiencia con buen tiro exterior, y de él se espera que ayude a fortalecer el juego en equipo. Durrell ha disputado las ligas de Venezuela, México, Uruguay, Australia, Francia, Hungría, Israel y Chile. Además, jugó en la National Collegiate Athletic Association (NCAA) con Michigan State Spartans y también estuvo en la NBA G League con cuatro equipos diferentes. Sobre Tabb, resaltó que es un alero con dinamismo, velocidad, creatividad y gran capacidad anotadora; es de esos jugadores que en el baloncesto llaman ‘picantes’, con buenas transiciones y un gran aporte defensivo. Brandon ha jugado en Lituania, España, Dinamarca, Suecia y Turquía con excelentes estadísticas. Finalmente, sobre el colombiano Cristian Solís, dijo que es un jugador con gran capacidad para correr la cancha y tomar rebotes, y que por su condición atlética seguro será un gran aporte para el equipo. Por la llegada de estos refuerzos, del equipo salieron Soren de Luque y Luis Miguel Bethelmy, mientras que el norteamericano Eric Crawford también se marchó, pero debido a una propuesta en una liga internacional.

Los duelos en México