Paisas sumó a Summers, Tabb y Solís para buscar la clasificación a la Final Four

Convencido de seguir mejorando su nivel y con nuevas caras que se incorporaron con miras a los cuartos de final, Paisas viajó a México para afrontar los dos duelos de cierre del Grupo A de la Liga de Campeones ante Astros de Jalisco y Caimanes del Llano.
Los norteamericanos Durrell Summers –quien ya jugó con Paisas la BCL en 2025– y Brandon Tabb –que también conoce el grupo y al entrenador Daniel Seoane– se unieron junto al talentoso colombiano Cristian Solís para reforzar la nómina antioqueña. El equipo buscará ante Nacional de Uruguay, en la primera semana de marzo, su paso al Final Four.