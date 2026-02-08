¿Zarpazo del equipo de Quintero a mega negocio de ISA en Perú?

Jhonatan Stiven Villada Palacio es tal vez uno de los secuaces menos conocidos del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Por algún tiempo fue su secretario general en la Alcaldía y luego, contra viento y marea, lo puso como vicepresidente jurídico de EPM. En julio del año pasado aterrizó en ISA, la empresa más grande de transmisión de energía del país y en ella Villada estaría haciendo maniobras con un jugoso contrato en la filial de ISA en Perú. Cabe recordar que cuando Quintero quiso poner a Villada en EPM, en 2021, se desató una enorme controversia en la ciudad porque este no cumplía los requisitos para ocupar este cargo tan estratégico. Tanto así que en dos comités de gestión de EPM rechazaron su nombre por falta de experiencia. Sin embargo, cuando el entonces alcalde, como presidente de la Junta de EPM, logró tomar el control, le entregaron la vicepresidencia a Villada. La trayectoria de Villada era tan precaria para tan alto cargo que le tocó certificar meses de “trabajo” como miembro del consejo de administración de una urbanización. Y otros seis meses, para completar el requisito mínimo, los completó con un certificado de la empresa de su suegro. Entérese: ISA niega acuerdo con Venezuela y advierte riesgos legales por plan del Gobierno Petro de reactivar interconexión eléctrica El escándalo no fue poco pues se trataba de que una persona con una hoja de vida tan poco robusta iba a manejar los asuntos legales de una empresa en el top 5 de las más grandes del país por ingresos y la gallina de los huevos de oro para los recursos públicos de Medellín. Villada también sustentó el grueso de su experiencia con siete años con contrato por prestación de servicios como “abogado asesor” de una cooperativa de transporte desconocida –Sertrans– que tuvo jugosos contratos en la alcaldía de Quintero. Incluso, apareció mencionada en una denuncia presentada a la Fiscalía, por presuntas irregularidades en un contrato por 17.700 millones de pesos con dicha administración. En su momento este periódico denunció el mal uso de algunos de los vehículos del contrato con Sertrans, y cómo familiares del entonces secretario Esteban Restrepo terminaron poniendo carros y chóferes a la cooperativa, en un contrato del cual era responsable Villada en su cargo de secretario general de la Alcaldía.

¿Qué hace ahora Villada en Perú?

Jhonatan Villada cobra importancia de nuevo porque sería la punta de lanza para darle un zarpazo a un jugoso contrato de ISA en Perú: el proyecto “Yapay”, que es el nombre del consorcio encargado de la obra. Se trata de la construcción de la línea más larga de interconexión eléctrica en el país vecino: son 1.100 kilómetros, con una inversión estimada entre US$700 y 800 millones y ampliará en más de un 11% la red de transmisión peruana. Para dar una idea del monto, es casi lo mismo que vale el metro de la 80 de Medellín. El mega-proyecto atraviesa gran parte del país, va de Huánuco a Trujillo, fue otorgado por el estado peruano al consorcio colombiano en marzo de 2023. Sin duda un logro estratégico para ISA en la región. Así como para el Grupo de Energía de Bogotá que también hace parte de la alianza Yapay.

El Consorcio Eléctrico Yapay está conformado por dos empresas de ISA en Perú –Red de Energía de Perú (REP) y Consorcio Transmantaro (CTM)– así como Dunas Energía S.A.A (del Grupo de Energía de Bogotá). ISA maneja la mayor parte de las líneas de transmisión eléctrica en Perú. Actualmente, el proyecto “Yapay” se encuentra en fase preparatoria. La relevancia estratégica de la obra para Perú y su alto valor han hecho que diversas miradas se posen sobre él. Y más ahora cuando Jhonatan Villada, como director de Aprovisionamiento Corporativo de ISA se le ha visto de manera asidua en Perú y juega un papel clave en la contratación de bienes y servicios para proyectos de esta índole. Fuentes internas y analistas del sector en diálogo con EL COLOMBIANO han expresado su preocupación. De entrada advierten un riesgo: si la gestión de un proyecto de US$800 millones llega a estar influenciada por consideraciones políticas o favores, habría mucho en juego tanto para las finanzas de ISA, como para la calidad del servicio eléctrico en Perú. Y de paso también afectaría al Grupo Energía de Bogotá, que es socio de ISA en Perú –es dueño del 40% de REP y de CTM. Y en particular en este mega-proyecto de la nueva línea ISA y el GEB van 50-50.

¿Cuál es la idea de Carrillo?

Los pasos del presidente de ISA Jorge Carrillo dan indicios de hacía dónde van. Lo primero que hizo fue sacar al vicepresidente de abastecimiento de ISA para poner allí a Johnatan Villada. Este rápidamente aterrizó en Lima y, según una fuente del caso, “comenzó a pedir toda la información del proyecto a Cristian Remolina, funcionario con más de 15 años de trayectoria en ISA y quien fue su gerente en Perú, y se empezó a reunir con los contratistas”. Cuando Villada llegó a ISA y entró en acción ya estaba adelantada la selección de las llamadas firmas “epecistas”, las encargadas de operar la construcción del proyecto. “Y Villada empezó a decirles a los contratistas que tenía una persona que les quería comprar sus sociedades”, anota la fuente. ¿Qué sentido puede tener que le esté ofreciendo a empresas que hace poco quedaron habilitadas para ejecutar ese contrato como “epecistas” vender sus firmas? No sería un modo de operar nuevo. En Medellín, el entonces alcalde Quintero provocó una crisis en el proyecto de Hidroituango para cambiar a los contratistas. De hecho, la semana pasada la Contraloría abrió una investigación especial para determinar si hubo un detrimento patrimonial de cerca de $500.000 millones por el cambio de contratista en la construcción de la Hidroeléctrica. En el caso de Perú, Villada se les habría acercado a los cuatro “epecistas” habilitados, es decir, los que ya fueron seleccionados en el contrato y les habla de un interesado en comprarles la sociedad: “da un par de nombres, un señor Oroz y un señor Cossio, y aparentemente detrás de ellos estaría también un señor Fiori”, explican las fuentes. La otra movida que hizo Villada Palacio fue pedir en un comité dejar por escrito que el manual de contratación que aplicaría para el proyecto “Yapay” es el de ISA. Y se abriría así la posibilidad de que “pueda haber consorcios o uniones temporales de los ya adjudicados con terceros que no sean parte del proceso”. Sin embargo, no le aprobaron ese punto a Villada. Como la jugada no les salió, el viernes 5 de diciembre sacaron a Cristian Remolina que era el gerente general de la filial de ISA en Perú (REP). Lo trasladaron a un cargo de seguridad y salud en el trabajo.

Power China

Para funcionarios cercanos al proyecto Yapay llama la atención que empezó a aparecer o a sonar una firma que hasta entonces no se había visto: Power China. Esa firma es vieja conocida en Medellín de la época del alcalde Daniel Quintero. El sindicato de profesionales de EPM, prendió las alarmas en 2021 sobre un supuesto “plan B” que tenía el entonces recién llegado alcalde Daniel Quintero de quitar el contrato al consorcio constructor de Hidroituango para dárselo a una empresa china. Y la historia se encargó de darles la razón. Tras más de dos años de un proceso lleno de irregularidades, EPM –gerenciada en ese entonces por el mismo Jorge Carrillo que hoy dirige ISA– le dio el contrato a Yellow River, filial de Power China. En un proceso salpicado de escándalos, se hizo una especie de “pliego sastre” que beneficiaba a Yellow River, pues en los documentos quedó claro que cada petición que hacían los chinos para relajar los requisitos de la licitación se la concedían. A tal punto, que la Procuraduría intervino e hizo una advertencia, y EPM hizo la fácil, declaró desierto el proceso, y abrió otro que finalmente ganó la misma empresa china que estaba en el anterior, pese a presentar la oferta más cara y con menor evidencia de experiencia entre los participantes.

Como se mencionó la Contraloría está investigando si hubo detrimento patrimonial en la decisión de cambiar contratistas y aumentar el valor del contrato de cerca de $410.000 millones a casi $900.000 millones sin evidencia técnica clara que justificara ese incremento. Cabe anotar que Power China es una de las empresas más controvertidas en el mundo por líos de presunta corrupción. A diferencia de numerosas compañías chinas privadas, más expuestas a auditorías y estándares de cumplimiento, la estatal Power China suele actuar en megaproyectos de infraestructura en países con débil control institucional lo cual aumenta los riesgos de favoritismos, sobrecostos y capturas contractuales.

La llave Carrillo - Villada

La preocupación que hay alrededor del contrato en Perú tiene que ver también con la pregunta que muchos se hacen sobre si se trasladó a ISA la manera de operar que mostraron Jorge Andrés Carrillo y Jonathan Villada Palacio en EPM. Su paso por la empresa paisa, uno como gerente general y otro como vicepresidente jurídico, estuvo salpicado de cuestionamientos. Ahora se repite la dupla en ISA, Carrillo como presidente y Villada como director de aprovisionamiento. En ambas empresas han llegado a tan altos cargos gracias a que son cuotas del hoy precandidato presidencial, Daniel Quintero, a quien el presidente Gustavo Petro le “dio” esta empresa como su tajada de participación en el gobierno. Quintero se ha caracterizado por poner sus ojos en las empresas más rentables del Estado. Y en ellas, ha demostrado también querer incidir incluso sobre los contratos ya otorgados. Le puede gustar: “Esta actuación es irregular”: el correo que la EPM de Jorge Carrillo ignoró para entregar contrato Precisamente, otro de los escándalos de EPM de la era Carrillo tuvo que ver con un contrato de vigilancia de instalaciones estratégicas de la empresa de energía por el cual la Personería de Medellín formuló cargos disciplinarios contra Jorge Andrés Carrillo. En ese proceso ocurrió algo parecido al de Hidroituango. EPM sacó una licitación y una firma, SOS Seguridad, no cumplió requisitos y quedó por fuera. Entonces Carrillo canceló esa licitación y abrió otra prácticamente idéntica, el único cambio fue que no solo permitió que SOS Seguridad volviera a participar sino que terminó ganándose el contrato. Uno de los elementos clave en la investigación es que varios funcionarios de EPM, incluido el jefe de Seguridad, advirtieron previamente que la empresa ganadora no cumplía los requisitos y solicitaron su descalificación. No obstante, la gerencia de Carrillo habría ordenado continuar con el proceso y, según la Personería, incluso habría intervenido para ayudar a subsanar la falencia, lo que encendió las alarmas sobre la legalidad y transparencia del procedimiento. Como en los otros contratos que se han referenciado en este artículo, ese proceso estuvo rodeado de cuestionamientos. Según la Personería, Carrillo habría incurrido en interés indebido en la celebración de contratos, una falta disciplinaria calificada como gravísima y presuntamente cometida a título de dolo.

Jhonatan Stiven Villada