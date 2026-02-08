¿Zarpazo del equipo de Quintero a mega negocio de ISA en Perú?

Jhonatan Stiven Villada Palacio es tal vez uno de los secuaces menos conocidos del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Por algún tiempo fue su secretario general en la Alcaldía y luego, contra viento y marea, lo puso como vicepresidente jurídico de EPM.
En julio del año pasado aterrizó en ISA, la empresa más grande de transmisión de energía del país y en ella Villada estaría haciendo maniobras con un jugoso contrato en la filial de ISA en Perú.
Cabe recordar que cuando Quintero quiso poner a Villada en EPM, en 2021, se desató una enorme controversia en la ciudad porque este no cumplía los requisitos para ocupar este cargo tan estratégico. Tanto así que en dos comités de gestión de EPM rechazaron su nombre por falta de experiencia.
Sin embargo, cuando el entonces alcalde, como presidente de la Junta de EPM, logró tomar el control, le entregaron la vicepresidencia a Villada.
La trayectoria de Villada era tan precaria para tan alto cargo que le tocó certificar meses de “trabajo” como miembro del consejo de administración de una urbanización. Y otros seis meses, para completar el requisito mínimo, los completó con un certificado de la empresa de su suegro.
El escándalo no fue poco pues se trataba de que una persona con una hoja de vida tan poco robusta iba a manejar los asuntos legales de una empresa en el top 5 de las más grandes del país por ingresos y la gallina de los huevos de oro para los recursos públicos de Medellín.
Villada también sustentó el grueso de su experiencia con siete años con contrato por prestación de servicios como “abogado asesor” de una cooperativa de transporte desconocida –Sertrans– que tuvo jugosos contratos en la alcaldía de Quintero. Incluso, apareció mencionada en una denuncia presentada a la Fiscalía, por presuntas irregularidades en un contrato por 17.700 millones de pesos con dicha administración.
En su momento este periódico denunció el mal uso de algunos de los vehículos del contrato con Sertrans, y cómo familiares del entonces secretario Esteban Restrepo terminaron poniendo carros y chóferes a la cooperativa, en un contrato del cual era responsable Villada en su cargo de secretario general de la Alcaldía.