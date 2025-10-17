Habrá ley seca este sábado 18 de octubre: estas son las ciudades y horarios de la medida

Este fin de semana, Colombia vivirá una nueva jornada de elecciones juveniles para escoger a los representantes de los Consejos Municipales y Locales de Juventud. Con el fin de mantener el orden público y prevenir alteraciones durante los comicios, distintas administraciones locales confirmaron la aplicación de Ley Seca desde el sábado 18 de octubre, una medida que prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos comerciales.
A diferencia de otras ocasiones, la restricción no será nacional, sino que dependerá de los decretos emitidos por cada alcaldía. Hasta el momento, las ciudades de Cartagena, Yopal, Ciénaga, Montería, Mosquera, Soledad, Ibagué y Palmira ya confirmaron la medida. Medellín, Cali y Barranquilla no han anunciado que se sumen a la medida.
En el caso de Bogotá, el alcalde, Carlos Fernando Galán, confirmó recientemente que la capital del país no se acogerá a la medida.