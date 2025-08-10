Las pruebas que pesan en contra del abogado Diego Cadena

Diego Cadena conversaba con su exnovia cuando mencionó las palabras que se convirtieron en su remoquete: “De día soy abogado; de noche, abogánster”.
Este 15 de agosto está programada la lectura del sentido del fallo del juicio que se adelanta en su contra por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. El proceso caminó en paralelo al del expresidente Álvaro Uribe, que ya fue condenado por la justicia –al menos en primera instancia– a 12 años de prisión domiciliaria por los mismo delitos.
“Quiero manifestarle a la opinión pública en Colombia y el mundo: ha sido el mayor honor en mi vida ser el abogado del presidente Álvaro Uribe Vélez”, dijo Cadena el pasado 12 de junio, esa vez prefirió guardar silencio cuando fue llevado como testigo al juicio contra el líder natural del Centro Democrático.
En el expediente quedó fijado el día en que el “abogánster” se conoció con Uribe. Fue el 28 de febrero de 2017. Cadena viajó en compañía de Mario Uribe –primo del expresidente– hasta Rionegro, al Oriente de Antioquia. Esa reunión se extendió entre las 2:30 de la tarde y las 3:45 p.m. El expresidente decidió aceptar el ofrecimiento de ser representado por Cadena en un proceso que, para entonces, representaba un perjuicio para su imagen: exparamilitares habían empezado a declarar en su contra.
El abogado, impulsado por la admiración hacia su nuevo cliente, se propuso sacarlo bien librado. Sin embargo, el efecto fue contrario: sus gestiones no protegieron al exmandatario y terminaron llevándolos a ambos a los estrados judiciales.
En la sentencia contra Uribe se afirmó que Cadena le ofrecía a los exparamilitares beneficios como mejoras en las condiciones carcelarias, rebaja de penas, protección para la familia y hasta el ingreso -poco probable- a la JEP o a Justicia y Paz.
El fiscal Daniel Hernández, quien lleva el caso contra Cadena, pidió al juez 3 penal del circuito de Bogotá, durante los alegatos finales, un fallo condenatorio contra Cadena. La Procuraduría, en cabeza de Adalgiza Neira Palacio, respaldó la tesis de la Fiscalía. “Se probó más allá de toda duda razonable la existencia de los delitos investigados”, afirmó Neira y añadió: “Se encuentra así, señor juez, que sí se probó la existencia de estos delitos y la responsabilidad de los acusados”.