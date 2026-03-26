“Sabía de la acción ilícita”: Fiscalía en imputación de cargos contra Juliana Guerrero

Tras dos intentos fallidos por llevar a cabo la diligencia, la Fiscalía General finalmente logró imputar cargos contra Juliana Guerrero dentro del proceso que se sigue en su contra por la presunta presentación de títulos académicos falsos. Según la investigación, dichos documentos habrían sido utilizados para cumplir con los requisitos exigidos y así intentar acceder al cargo de viceministra de Juventudes.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que Guerrero habría utilizado documentos con apariencia legítima, incluyendo firmas y formatos institucionales, para respaldar su hoja de vida. “Con el propósito de inducir en error a los servidores públicos (...) y obtener la expedición del acto administrativo de nombramiento como viceministra de juventudes”, señaló la delegada.

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El ente investigador explicó que los títulos académicos tienen carácter de documento público, en la medida en que son expedidos por instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. En ese sentido, advirtió que su uso indebido no solo compromete la fe pública, sino que afecta directamente la confianza en la administración. “Los anteriores documentos ostentaban forma y firma institucional con capacidad para generar confianza y producir efectos jurídicos”, precisó la Fiscalía.

Según la imputación, Guerrero Jiménez habría presentado certificaciones como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria sin haber cumplido los requisitos exigidos por la ley. A pesar de ello, decidió incluirlos en su hoja de vida para cumplir con las exigencias del cargo. “Tenía pleno conocimiento de la falsedad (...) y aun así decidió de manera libre y voluntaria anexarlos (...) con el propósito de engañar al servidor público nominador”, indicó la fiscal del caso.