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“Sabía de la acción ilícita”: Fiscalía en imputación de cargos contra Juliana Guerrero

La Fiscalía le imputó los delitos de falsificación y presentación de títulos en contaduría.

  • Juliana Guerrero en audiencia de imputación de cargos. Foto: captura de video
    Juliana Guerrero en audiencia de imputación de cargos. Foto: captura de video
hace 4 horas
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Tras dos intentos fallidos por llevar a cabo la diligencia, la Fiscalía General finalmente logró imputar cargos contra Juliana Guerrero dentro del proceso que se sigue en su contra por la presunta presentación de títulos académicos falsos. Según la investigación, dichos documentos habrían sido utilizados para cumplir con los requisitos exigidos y así intentar acceder al cargo de viceministra de Juventudes.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que Guerrero habría utilizado documentos con apariencia legítima, incluyendo firmas y formatos institucionales, para respaldar su hoja de vida. “Con el propósito de inducir en error a los servidores públicos (...) y obtener la expedición del acto administrativo de nombramiento como viceministra de juventudes”, señaló la delegada.

En contexto: Juliana Guerrero será imputada este jueves por diplomas falsos de la San José, ¿irá a la audiencia?

El ente investigador explicó que los títulos académicos tienen carácter de documento público, en la medida en que son expedidos por instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. En ese sentido, advirtió que su uso indebido no solo compromete la fe pública, sino que afecta directamente la confianza en la administración. “Los anteriores documentos ostentaban forma y firma institucional con capacidad para generar confianza y producir efectos jurídicos”, precisó la Fiscalía.

Según la imputación, Guerrero Jiménez habría presentado certificaciones como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria sin haber cumplido los requisitos exigidos por la ley. A pesar de ello, decidió incluirlos en su hoja de vida para cumplir con las exigencias del cargo. “Tenía pleno conocimiento de la falsedad (...) y aun así decidió de manera libre y voluntaria anexarlos (...) con el propósito de engañar al servidor público nominador”, indicó la fiscal del caso.

El rol de la plataforma SIGEP II en el perfeccionamiento del delito

De acuerdo con el ente acusador, el delito se configuró en el momento en que los documentos fueron cargados en la plataforma oficial de contratación estatal. “El delito de fraude procesal se perfeccionó en el momento en que la indiciada cargó los documentos espurios en la plataforma del SIGEP II”, explicó.

Lea más: Denuncian contrato de la U. San José por $12.500 millones para enseñar japonés en el Magdalena

La Fiscalía también enfatizó que habría tenido la capacidad real de engañar a la administración pública, dado que los documentos contaban con elementos formales suficientes para parecer auténticos. “Estos documentos tenían entidad suficiente para engañar a la autoridad nominadora (...) debido a sus características en forma y estructura”, agregó.

En la diligencia, el ente investigador concluyó que Guerrero actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos. “Era una persona con plena capacidad para comprender la ilicitud de su comportamiento (...) y decidió contrariar el ordenamiento jurídico”, sostuvo.

Le recomendamos leer: Juliana Guerrero se declaró inocente de falsificar título universitario

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Juliana Andrea Guerrero Jiménez el delito de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, mientras que en el mismo proceso también fue vinculado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, a quien se le atribuye el delito de falsedad ideológica en documento público.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el fraude procesal en el caso de Juliana Guerrero?
Es el delito de utilizar medios engañosos (en este caso, diplomas falsos) para inducir a un servidor público a emitir un acto administrativo, como un decreto de nombramiento, que de otro modo no se habría producido.
¿Por qué es importante que los documentos se cargaran en el SIGEP II?
Porque al ser una plataforma oficial de contratación estatal, el acto de subir la información allí constituye el momento exacto en que se intenta engañar al Estado, configurando el delito penal.
¿Qué pasará con la Universidad San José en este proceso?
La Fiscalía mantiene una línea de investigación sobre la expedición de estos títulos y posibles nexos políticos (incluyendo menciones a Armando Benedetti), así como contratos millonarios de la institución en otras regiones.

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