Caso Juan Felipe Rincón: juez envió a la cárcel a cinco implicados en el crimen contra el hijo del director de la Policía

Una juez de control de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco personas por su presunta participación en los actos de tortura y posterior homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía, general William Rincón.
La decisión se tomó tras considerar que hubo un plan criminal y una violencia extrema que derivó en la muerte del joven.
De acuerdo con la valoración judicial, existen elementos suficientes para inferir que los implicados no solo atentaron contra la vida de la víctima, sino que la sometieron a agresiones sistemáticas antes de causarle la muerte.
En ese sentido, la juez respaldó la tesis de la Fiscalía General de la Nación sobre la existencia de tortura y otros delitos, entre ellos la instrumentalización de menores de edad.