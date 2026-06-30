Jóvenes relatan cómo sobrevivieron una noche a la deriva en Barú tras quedar varados por falla de una moto acuática: “El único plan era nadar”

Los jóvenes, identificados como Gerónimo Ibarra Cavalli, de 20 años, y Luciana Dangond Farah, de 18, habían sido reportados como desaparecidos desde la tarde del domingo 28 de junio, luego de salir hacia las 2:30 p. m. desde el sector de Punta Barú en una moto acuática alquilada con fines recreativos.
De acuerdo con las autoridades, fueron encontrados en la mañana del lunes 29 de junio y trasladados inicialmente a un centro de salud de Barú para recibir atención médica antes de ser llevados a Cartagena.