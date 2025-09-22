Robo en finca de Airbnb en Melgar: denuncian pérdidas por más de $60 millones; el dueño dio su versión

Un joven, identificado como Óscar, denunció en TikTok que él y sus amigos fueron víctimas de un asalto mientras pasaban un fin de semana en una finca de Melgar, Tolima, reservada por medio de la plataforma Airbnb. Los criminales, dijo, se llevaron consolas para DJ, computadores, celulares y otros objetos de valor, cuyo costo total superaría los 60 millones de pesos.

De acuerdo con su testimonio, sobre las 2:30 de la mañana dos hombres lograron entrar a la vivienda. Uno de ellos lo sorprendió en la cocina y lo empujó, mientras el segundo apareció armado con un cuchillo. Ante el miedo a ser agredidos, los jóvenes prefirieron encerrarse en las habitaciones mientras los ladrones escapaban con consolas de sonido, computadores y teléfonos celulares.

El denunciante aseguró que la respuesta del anfitrión fue tardía y que, pese a los intentos de comunicarse con la línea 123, no obtuvieron atención inmediata. También cuestionó que los vigilantes del conjunto demoraron el ingreso de la Policía, lo que aumentó la incertidumbre del grupo.