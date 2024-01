El toro embistió violentamente a José David y a pesar de los esfuerzos de los asistentes presentes en el lugar para distraer al animal, el joven no logró sobrevivir.

La madre de José David relató cuáles fueron las últimas palabras que le dijo su hijo: “Él me dijo ‘mami, ya me voy, deséame suerte’. Yo le dije ‘Dios te cuide y te vea por donde quiera que tú pongas un pie, mijito’. (...) Siempre que había fiesta de toros, a mí se me ponía el corazón delgaditico”, contó la madre de Polo.

Además, a través de un video, hizo un llamado en redes sociales, solicitando ayuda económica para costear el traslado del cuerpo de su hijo, ya que carecía de los recursos necesarios. Finalmente, se informó que el cuerpo del joven llegó a su pueblo natal, Momil, en Córdoba, donde será sepultado.