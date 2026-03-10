Inició la transición en la Universidad EIA, tras renuncia de José Manuel Restrepo: “Esta fue una muy linda experiencia”

Luego de conocerse que el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo Abondano será la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, la Universidad EIA anunció este martes 10 de marzo que este ya presentó su renuncia al cargo y que iniciará un periodo de transición en busca de un nuevo rector.
Le puede interesar: Abelardo de La Espriella anunció su fórmula vicepresidencial: será José Manuel Restrepo
En conversación con EL COLOMBIANO, Restrepo Abondano contó este martes cómo fue su experiencia en una de las universidades privadas más importantes de Medellín, Antioquia y Colombia, en donde pudo trabajar por la educación de los jóvenes. Además, también de finalizar su periodo como columnista de este periódico.