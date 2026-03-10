Exalcalde de Filadelfia, Caldas, es judicializado por el asesinato de una mujer trans

Daniela, una mujer trans de 30 años, se convirtió en la décimo novena persona LGBTIQ+ asesinada en Colombia en el 2026. Su asesinato, ocurrido en Manizales, tiene como presunto protagonista a un exalcalde, que ahora está esperando una decisión de la justicia.
Se trata de William Jairo Noreña, exmandatario del municipio de Filadelfia, Caldas, y subgerente comercial de Inficaldas (Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas). El exfuncionario es señalado por presunto homicidio agravado.