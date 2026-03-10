x

Exalcalde de Filadelfia, Caldas, es judicializado por el asesinato de una mujer trans

El exfuncionario caldense es el principal señalado de la muerte de Daniela, una mujer trans con la que estaba en una residencia en Manizales. Conozca los detalles de esta historia.

  • William Jairo Noreña es el principal señalado por el asesinato de Daniela, una mujer trans de 30 años nacida en Riohacha. Fotos: Policía Caldas y Corporación Caribe Afirmativo
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 6 horas
bookmark

Daniela, una mujer trans de 30 años, se convirtió en la décimo novena persona LGBTIQ+ asesinada en Colombia en el 2026. Su asesinato, ocurrido en Manizales, tiene como presunto protagonista a un exalcalde, que ahora está esperando una decisión de la justicia.

Se trata de William Jairo Noreña, exmandatario del municipio de Filadelfia, Caldas, y subgerente comercial de Inficaldas (Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas). El exfuncionario es señalado por presunto homicidio agravado.

Lea también: Asesinaron a Nawar Jiménez, lideresa social y defensora de derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Bolívar

Los hechos ocurrieron este 25 de febrero de este año cuando Daniela, una mujer trans oriunda de Riohacha, Guajira, ingresó a la habitación 21 de la residencia Media Luna, centro de Manizales, en compañía de Noreña.

Según lo que le reportaron las autoridades a medios manizaleños, William había contactado a Daniela previamente a través de una página web para servicios sexuales.

Minutos después de haber ingresado a la residencia, al lugar llegó otra mujer trans llamada Jéssica. Fue después de este momento que el exalcalde desenfundó una pistola 9 milímetros y disparó contra Daniela.

La Fiscalía ha detallado que en este instante, mientras recibía los impactos de bala, Daniela intentó refugiarse en el baño. Los disparos le generaron graves lesiones en el intestino, el abdomen y el hígado. Esto la dejó en estado crítico hasta la semana pasada, cuando perdió la vida luego de estar internada en el Hospital de Caldas.

El funcionario al parecer también habría intentado disparar contra Jéssica; sin embargo, en ese entonces se le enredó el arma, algo que le permitió a la mujer escapar y advertir a las autoridades.

Noreña fue capturado en el lugar del trágico hecho luego de una llamada a la línea de emergencia 123. El hombre fue encontrado con el arma de fuego y desnudo en la habitación. Daniela ya lo había señalado como su presunto agresor antes de ser trasladada al centro médico.

Aunque el hombre ha señalado que disparó en defensa propia y acusó a las dos mujeres de intentar robarle sus pertenencias drogándolo y amenazándolo con un cuchillo, la Fiscalía ha detallado que en la escena del crimen no se halló ninguna arma blanca y, por el contrario, sí se encontraron drogas y elementos sexuales.

El exalcalde y hasta hace algunos días funcionario de Inficaldas, espera en un centro carcelario la decisión de la justicia, pues inicialmente en la audiencia de imputación, Noreña no aceptó los cargos de los cuales fue señalado.

Con la muerte de Daniela, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Corporación Caribe Afirmativo se llega a 19 personas de la población LGBTIQ+ asesinadas en este 2026, además del décimo homicidio en Manizales, de acuerdo a lo que han reportado las autoridades hasta la primera semana de marzo.

Siga leyendo: Conmoción en Dabeiba: asesinaron a la jefa del Cuerpo de Bomberos, lideresa y mujer indígena trans

Comunidad Lgtb
Fiscalía General de la Nación
Violencia
Homicidio
Muerte
Lgbtiq
Asesinato
trans
Fiscalía
Colombia
Caldas
Manizales
Utilidad para la vida