Parex ganó la puja a GeoPark por los activos petroleros de Frontera Energy en Colombia

La petrolera Frontera Energy informó que aceptó una oferta superior de la canadiense Parex Resources por US$525 millones para adquirir sus activos de exploración y producción en Colombia.
El anuncio marca el desenlace de una puja corporativa entre compañías petroleras por uno de los portafolios más relevantes del sector privado en el país.
La decisión se conoció después de que la empresa energética GeoPark confirmara que no aumentaría su oferta, lo que dejó el camino libre para que Parex se quedara con los activos.
“Frontera tiene la intención de firmar acuerdos definitivos con Parex para implementar la oferta (...) y rescindir los acuerdos vigentes con respecto a la transacción con GeoPark”, señaló la compañía en un comunicado.
La empresa agregó que más detalles de la operación se conocerán una vez se firmen los acuerdos definitivos, proceso que Frontera esperaba completar el mismo día del anuncio.