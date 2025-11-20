A John Poulos, el asesino de Valentina Trespalacios, lo trasladaron a la cárcel La Tramacúa y ya no se lo aguantan: es “insoportable”

Tras pasar dos años en la cárcel La Picota, en Bogotá, John Poulos, el feminicida la Dj Valentina Trespalacios –ocurrido en enero de 2023 en la capital–, fue trasladado de prisión para que continúe purgando su condena de 42 años; sin embargo, en el nuevo penal, en el que no lleva ni una semana, ya no se lo aguantan. Lea aquí: Así fue el matrimonio de John Poulos en Estados Unidos: dejó a su familia sin nada El estadounidense, que el 22 de enero de 2023 asesinó a su entonces pareja, de 23 años, y abandonó su cuerpo en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón para después huir del país, fue trasladado a la cárcel de Valledupar, más conocida como La Tramacúa, por donde han pasado criminales del calibre de Luis Alfredo Garavito, John Jairo Velásquez, alias Popeye; David Murcia Guzmán o Rafael Uribe Noguera. Poulos, de 37 años, llegó a ese penal por orden del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) el pasado 15 de noviembre con otro grupo de presos, pero su adaptación al lugar ha sido traumática.

De acuerdo con el diario El Heraldo de Barranquilla, el condenado no ha sido ubicado en una celda, por lo que permanece en la Unidad de Sanidad de la cárcel y allí ha mostrado una conducta que ha sido calificada por los funcionarios del penal como “inapropiada”. Al parecer, sostiene el medio, el comportamiento del estadounidense no fue aceptado por los protocolos establecidos por el Inpec. Otro medio local, RTA Noticias indicó que la actitud del feminicida es “insoportable”, pues ha tenido problemas de comunicación porque solo habla en inglés –argumento que usó para intentar dilatar su juicio–, pero a pesar de su barrera idiomática, ha tenido varias discusiones con los guardias y hasta peleas con otros privados de la libertad. Siga leyendo: Tribunal negó recurso con el que John Poulos buscó anular su proceso por el feminicido de Valentina Trespalacios Poulos fue condenado en junio de 2024 a 42 años de prisión por la muerte de la joven Dj, pese a que la Fiscalía había pedido la pena máxima de 60 años de prisión. El estadounidense fue hallado responsable de los delitos de feminicidio agravado, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

En ese momento, el ente acusador explicó durante la audiencia de alegatos finales que el hombre asesinó a su entonces pareja por estrangulación. “Él la golpeó, la arañó y la ahorcó (...) las heridas que tenía Valentina en el cuerpo indican que no fue un acto de amor o de sexo y eso evidencia que fue brutamente golpeada, reducida físicamente y subyugada por un hombre”.

“La víctima clamó por su vida, pero la corporalidad de Poulos la venció”, agregó el fiscal del caso. El condenado había alegado que la muerte había ocurrido por accidente, mientras él ahorcaba a Valentina mientras tenían relaciones sexuales. Radio Guatapurí conoció, por su parte, que el condenado también habría solicitado hablar con su defensa, así como con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, después de su llegada a La Tramacúa. “No quiere obedecer y ha tratado de argumentar que no entiende español, pidiendo hablar solo en inglés. Esto ha dificultado la comunicación”, relató una fuente a ese medio.



