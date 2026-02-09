x

JEP imputó a 22 exintegrantes de las Farc por casos de secuestro en varios departamentos del país

Del total de imputados, 15 pertenecieron al Bloque Oriental y siete al Bloque Sur.

  • La JEP determinó que los secuestros se enmarcaron en tres patrones principales: financiación, intercambio humanitario y control territorial. Foto: Colprensa.
    La JEP determinó que los secuestros se enmarcaron en tres patrones principales: financiación, intercambio humanitario y control territorial. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
09 de febrero de 2026
bookmark

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 antiguos integrantes de los bloques Oriental y Sur de las extintas Farc por su responsabilidad en 1.637 secuestros.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz concluyó que los involucrados tuvieron un rol determinante en la implementación de la política de secuestro definida por el secretariado de las Farc, utilizada como mecanismo de financiación, presión para intercambios de guerrilleros presos y control social en diferentes zonas del territorio nacional.

Del total de imputados, 15 pertenecieron al Bloque Oriental, la estructura más grande y fundacional de la antigua guerrilla, y siete al Bloque Sur.

Según la JEP, los secuestros atribuidos al Bloque Oriental ocurrieron en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y en zonas de Boyacá, Caquetá y Santander. En el caso del Bloque Sur, los hechos se registraron en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y sectores de Cauca y Meta.

La JEP señaló que los comparecientes deberán reconocer responsabilidad por el delito de toma de rehenes, así como por otros crímenes cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, violencia sexual, desaparición forzada, esclavitud y desplazamiento forzado. Por su gravedad, estos hechos no son susceptibles de amnistía ni de perdón judicial.

Tras la decisión, se determinó que los exjefes guerrilleros ejercieron control efectivo sobre frentes, columnas y campamentos en los que permanecieron retenidos civiles, militares y policías, y fueron determinantes en la ejecución de la política de privación de la libertad impartida por el secretariado de las Farc.

La JEP determinó que los secuestros se enmarcaron en tres patrones principales: financiación, intercambio humanitario y control territorial. Sobre este último, el tribunal documentó que la guerrilla retuvo a civiles para “obligarlas a trabajar para la guerrilla”, sometiéndolos a condiciones de esclavitud.

Liderazgo y mando

Además, se determinó que los imputados ejercieron liderazgo y mando dentro de sus estructuras y tenían control sobre sus tropas, por lo que son responsables tanto por las órdenes impartidas como por no impedir los abusos cometidos contra las personas secuestradas.

De acuerdo con las cifras, el Bloque Oriental concentró el 34 % de los secuestros atribuidos a la antigua guerrilla y el Bloque Sur el 8 %. De las 4.439 víctimas acreditadas ante la JEP por secuestro, 1.239 señalan al Bloque Oriental como responsable y 771 al Bloque Sur.

Esta determinación tomada por la JEP es el resultado de una amplia labor de contrastación entre varia información recopilada, que incluyó informes de la Fiscalía, de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, así como el análisis de versiones rendidas por más de 120 comparecientes y las observaciones de 322 víctimas dentro del proceso.

Los 22 imputados cuentan con un plazo de 30 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad y aportar verdad plena ante la JEP. El tribunal advirtió que, si los comparecientes niegan los hechos, el caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde deberán enfrentar un juicio que podría concluir en penas de hasta 20 años de prisión.

La magistratura también exigió a los antiguos jefes guerrilleros entregar información sobre el paradero de 185 personas que continúan desaparecidas tras haber sido secuestradas por estos bloques, de quienes sus familias aún no tienen noticias.

Militares admitieron ante la JEP que ayudaron a paramilitares a cometer una masacre en Barrancabermeja en 1998

