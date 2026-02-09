JEP imputó a 22 exintegrantes de las Farc por casos de secuestro en varios departamentos del país

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 antiguos integrantes de los bloques Oriental y Sur de las extintas Farc por su responsabilidad en 1.637 secuestros.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz concluyó que los involucrados tuvieron un rol determinante en la implementación de la política de secuestro definida por el secretariado de las Farc, utilizada como mecanismo de financiación, presión para intercambios de guerrilleros presos y control social en diferentes zonas del territorio nacional.

Del total de imputados, 15 pertenecieron al Bloque Oriental, la estructura más grande y fundacional de la antigua guerrilla, y siete al Bloque Sur.

Según la JEP, los secuestros atribuidos al Bloque Oriental ocurrieron en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y en zonas de Boyacá, Caquetá y Santander. En el caso del Bloque Sur, los hechos se registraron en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y sectores de Cauca y Meta.

La JEP señaló que los comparecientes deberán reconocer responsabilidad por el delito de toma de rehenes, así como por otros crímenes cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, violencia sexual, desaparición forzada, esclavitud y desplazamiento forzado. Por su gravedad, estos hechos no son susceptibles de amnistía ni de perdón judicial.

Tras la decisión, se determinó que los exjefes guerrilleros ejercieron control efectivo sobre frentes, columnas y campamentos en los que permanecieron retenidos civiles, militares y policías, y fueron determinantes en la ejecución de la política de privación de la libertad impartida por el secretariado de las Farc.

La JEP determinó que los secuestros se enmarcaron en tres patrones principales: financiación, intercambio humanitario y control territorial. Sobre este último, el tribunal documentó que la guerrilla retuvo a civiles para “obligarlas a trabajar para la guerrilla”, sometiéndolos a condiciones de esclavitud.