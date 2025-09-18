¿JEP no cumplió el Acuerdo de Paz? Fallo contra jefes de Farc no define restricción de la libertad para ellos

La condena al antiguo secretariado de las Farc reabre el debate más incómodo del proceso de paz: ¿dónde trazar la línea entre justicia y perdón? Los máximos responsables de más de 21 mil secuestros no pisarán una cárcel. Cumplirán sanciones restaurativas bajo la vigilancia de la JEP, un desenlace que divide al país entre quienes lo consideran un paso necesario para consolidar la paz y quienes lo ven como una afrenta a las víctimas.
El acuerdo firmado en La Habana fue explícito. No habría amnistía ni indulto para crímenes graves como los de lesa humanidad, el genocidio o el secuestro. Al mismo tiempo, abrió la puerta a sanciones distintas a la prisión para quienes aportaran verdad plena y reconocieran responsabilidades.
