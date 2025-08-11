En video | “Es una provocación”: izaron bandera colombiana en isla Santa Rosa y Marina de Guerra peruana la retiró

La isla Santa Rosa mide menos de 10 hectáreas, surgió sobre el río Amazonas y no deja de causar conflicto diplomático entre las autoridades de Perú y Colombia: este 11 de agosto una bandera amarilla, azul y rojo hondeaba en uno de los cerros del terreno. Al lugar llegaron policías peruanos para retirarla.
El hecho fue calificado como una “provocación” por Iván Yovera, exalcalde de Santa Rosa en declaraciones que le ofreció al diario El Comercio de Perú.
La bandera colombiana fue vista por los lugareños que navegaban el río Amazonas en la mañana de este 11 de agosto. De inmediato, dieron aviso a las autoridades peruanas quienes –de facto– vienen ejerciendo la soberanía sobre este islote rivereño.