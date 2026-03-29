‘Iván Mordisco’ no murió en bombardeo en Vaupés, confirmó Medicina Legal

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó este domingo 29 de marzo que Néstor Gregorio Vera, conocido como alias ‘Iván Mordisco’, no murió en el bombardeo realizado por las Fuerzas Militares en el departamento de Vaupés.

La conclusión se da tras la identificación oficial de los seis cuerpos que llegaron a la entidad, en los cuales no aparece el nombre del principal cabecilla del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc.

Este dato despeja las versiones que circularon en las últimas horas sobre la posible muerte del jefe guerrillero en medio de la ofensiva militar en esa región del país.

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