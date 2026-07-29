Periodista Iván Gallo rompe con Petro en vivo: “Ustedes volvieron este gobierno un afterparty asqueroso”

En la recta final del gobierno de Gustavo Petro, el periodista Iván Gallo, quien se reconoce como parte de las bases que llevaron al “Gobierno del Cambio” al poder hace cuatro años, anunció en vivo su ruptura con el mandatario a través de una carta leída en el programa ‘No Copio de Nada’, de Tercer Canal, en medio de los escándalos que han marcado el tramo final de la administración.
Gallo cuestionó la defensa que ha hecho Petro de Juliana Guerrero, señalada en una presunta red de corrupción al interior del Ejecutivo, y los cuestionamientos del mandatario a Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, quien denunció irregularidades en esa entidad.
El periodista calificó la llegada de Guerrero al Gobierno como una versión de bajo costo de una antigua integrante del M-19, y le reprochó al presidente haber pedido a sus seguidores que la respaldaran pese a los escándalos que reposan en su contra.