Periodista Iván Gallo rompe con Petro en vivo: “Ustedes volvieron este gobierno un afterparty asqueroso”

En la recta final del gobierno de Gustavo Petro, el periodista Iván Gallo, quien se reconoce como parte de las bases que llevaron al “Gobierno del Cambio” al poder hace cuatro años, anunció en vivo su ruptura con el mandatario a través de una carta leída en el programa ‘No Copio de Nada’, de Tercer Canal, en medio de los escándalos que han marcado el tramo final de la administración. Gallo cuestionó la defensa que ha hecho Petro de Juliana Guerrero, señalada en una presunta red de corrupción al interior del Ejecutivo, y los cuestionamientos del mandatario a Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, quien denunció irregularidades en esa entidad. El periodista calificó la llegada de Guerrero al Gobierno como una versión de bajo costo de una antigua integrante del M-19, y le reprochó al presidente haber pedido a sus seguidores que la respaldaran pese a los escándalos que reposan en su contra.

En su carta, Gallo también mencionó a Gabriela Muñoz, la joven señalada de manejar la Aeronáutica Civil a través de una red de familiares, y a Vanessa Cortés, cuyo patrimonio y propiedades han generado cuestionamientos públicos. Sobre el conjunto de mujeres cercanas al mandatario, el comunicador fue enfático: “Ustedes volvieron este gobierno un ‘afterparty’ asqueroso, en el amanecedero más decadente de Bogotá”. El periodista retomó además una frase del histórico líder del M-19, Jaime Bateman, para contrastarla con la gestión del actual Gobierno, y advirtió que “usar la chequera del Estado para conquistar mujeres” no corresponde a la talla de un proyecto progresista. También se refirió a la primera dama, Verónica Alcocer, en relación con la polémica compra de aviones Gripen.

“Prefiero evitar la miseria de tu naufragio”

Hacia el final de su intervención, Gallo confirmó que retira su respaldo al presidente, aunque aclaró que mantendrá su posición política de izquierda. “Todo este circo se reduce a la bajeza de revivir viejas batallas en las sábanas con muchachas que podrían ser tus nietas”. “Prefiero evitar la miseria de tu naufragio”, afirmó, tras asegurar que expuso su prestigio como reportero para defender la gestión del mandatario durante los últimos años”, aseguró Gallo.

La intervención de Gallo se suma a una serie de reacciones críticas —tanto de sectores opositores como de figuras cercanas al proyecto político del presidente— frente a los escándalos que han rodeado a su círculo cercano en estas semanas previas al fin de su mandato. Lea también: En pleno escándalo de Gabriela Muñoz, MinTransporte dice que recibió información “incompleta” de Aerocivil Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: