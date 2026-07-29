Video | El colombiano Edwin “Shirra” Mosquera sorprendió a Neymar con un beso en el cuello: así reaccionó el brasileño

Una escena fuera de lo común llamó la atención al término de un encuentro recientemente disputado por la Copa Sudamericana entre un equipo de Venezuela y otro de Brasil, en el estadio Urbano Caldeira de Santos. Un colombiano y Neymar fueron los protagonistas.
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Tras concretarse el resultado global de 8-3 que selló la clasificación del conjunto brasileño frente a la Universidad Central de Venezuela, el futbolista colombiano Edwin “Shirra” Mosquera sorprendió al astro paulista con un beso en el cuello mientras registraba la interacción con su teléfono celular.