Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Senado aprobó que la posesión de Abelardo de la Espriella sea en Cali

Ante la aprobación de la Cámara de Representantes, faltaba que desde el Senado se diera el visto bueno para trasladar la sede del Congreso para la ciudad de Cali el 7 de agosto.

  • El Senado aprobó la proposición de Salvación Nacional sobre el traslado de la sede del Congreso a Cali el 7 de agosto. Fotos: Colprensa y Manuel Saldarriaga
    El Senado aprobó la proposición de Salvación Nacional sobre el traslado de la sede del Congreso a Cali el 7 de agosto. Fotos: Colprensa y Manuel Saldarriaga
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

29 de julio de 2026
bookmark

El Senado de la República aprobó oficialmente el traslado de la sede del Congreso a Santiago de Cali para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, la cual se llevará a cabo el 7 de agosto de 2026.

Esta decisión fue tomada en la sesión del miércoles, 29 de julio, con una votación a favor de 58 senadores contra 30 votos en contra. La proposición fue presentada por el partido Salvación Nacional.

Ya anteriormente el Senado había aprobado que la posesión se realizara en el departamento del Cauca, sin embargo, ante la insistencia de ser en una guarnición militar y debido a cuestiones climáticas, el presidente electo decidió trasladar su ceremonia a la capital valluna.

Lea también | De la Espriella se podrá posesionar en Cali: Cámara votó a favor y esto es lo que sigue

Con la autorización del Senado y la previa aprobación de la Cámara de Representantes, Abelardo de la Espriella ya tiene luz verde para comenzar su mandato como lo indicó en campaña: fuera del Capitolio Nacional. Por mandato constitucional, era necesario el permiso para trasladar la sede del Legislativo, pues ante este es quien jurará el presidente electo.

¿Cómo será la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali?

La posesión de Abelardo de la Espriella como presidente para el período 2026-2030 se desarrollará en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali (Arena USC), que tiene capacidad para 2.500 asistentes y cuenta con silletería tipo cine, aire acondicionado, camerinos y tecnología de última generación en sonido, iluminación y pantallas LED.

Aunque desde el equipo de De la Espriella se ha sostenido que se están concretando los últimos detalles para la ceremonia, se espera que el evento comience alrededor de las 3:00 p. m. Ya se ha confirmado la presencia de mandatarios internacionales como Javier Milei, presidente de Argentina; y Daniel Noboa, presidente de Ecuador. El rey Felipe VI de España también estará presente en la ceremonia.

Para el desarrollo de la ceremonia, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció la activación de un dispositivo especial de seguridad que incluye la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) y un trabajo coordinado con las autoridades locales, departamentales y nacionales.

Siga leyendo | El “León” visitará al “Tigre”: Milei confirmó asistencia a posesión de Abelardo; ¿en qué se parecen?

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Preguntas y respuestas

¿Por qué el Senado tuvo que autorizar que la posesión presidencial se realizara fuera del Capitolio Nacional?
Porque la Constitución exige que el presidente electo jure su cargo ante el Congreso. Al trasladarse la sede del Legislativo para la ceremonia, era obligatorio que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran ese cambio.
¿Dónde será exactamente la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali?
La ceremonia se realizará en el auditorio Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, un recinto con capacidad para 2.500 asistentes y dotado de tecnología de sonido, iluminación y pantallas LED.

Temas recomendados

Senado
Senadores
Senado de la República
Posesión presidencial
Colombia
Cali
Abelardo de la Espriella
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos