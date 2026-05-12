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Cepeda reporta 0 pesos gastados en eventos pese a que lleva más de 100 “tarimazos” en el país

Cepeda reportó ante el CNE que han recibido 15 mil millones de pesos en campaña.

  • Iván Cepeda, candidato a la presidencia por el Pacto Histórico. Foto: Colprensa
    Iván Cepeda, candidato a la presidencia por el Pacto Histórico. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 24 minutos
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Después de varios reclamos por no haber reportado sus gastos de campaña ante el CNE, el candidato Iván Cepeda informó este martes a ese organismo electoral que su campaña ha recibido 15.000 millones de pesos y ha ejecutado gastos por más de 1.930 millones.

Sin embargo, hay un aspecto que llama la atención en el reporte: pese a que el candidato ha realizado más de 100 eventos públicos durante la campaña, ante el CNE se registraron gastos por ese concepto equivalentes a cero pesos.

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