A días de las fiestas, Bello refuerza vigilancia por incendios en el Cerro Quitasol

Con la llegada de una de las temporadas más importantes para Bello, como lo son las fiestas del Cerro Quitasol, que se llevarán a cabo entre el 10 y el 20 de julio, la administración municipal busca evitar que este cerro, uno de los principales símbolos naturales del municipio, vuelva a ser escenario de incendios forestales que pongan en riesgo su biodiversidad y afecten la imagen de la ciudad durante sus fiestas tradicionales. En las últimas semanas, este cerro ha sido escenario de varias conflagraciones que han consumido extensas áreas de vegetación. Aunque algunos de estos incendios han sido atribuidos por quienes los originan a supuestas “quemas controladas”, las autoridades insisten en que esta práctica está prohibida y representa uno de los principales factores de riesgo para la propagación del fuego. Lea más: Bomberos apagaron una montaña en llamas en Medellín y un pirómano intentó prenderla de nuevo Además, la administración municipal ha advertido que detrás de algunos de estos incendios existiría un interés por intervenir ilegalmente los terrenos del cerro para facilitar procesos de ocupación o loteo clandestino.

Las quemas controladas no están permitidas

La secretaria de Gestión del Riesgo de Bello, Diana Ochoa Jiménez, explicó que durante las últimas semanas el municipio ha intensificado las campañas pedagógicas dirigidas tanto a las comunidades como a las instituciones educativas para prevenir este tipo de emergencias. Según la funcionaria, uno de los principales mensajes ha sido aclarar que las llamadas quemas controladas no están autorizadas y que, por el contrario, muchas de ellas terminan convirtiéndose en incendios de gran magnitud. “Les hemos insistido para que no hagan estas quemas controladas y, por el contrario, denuncien y alerten inmediatamente cuando observen alguna situación de este tipo. Algunas quemas supuestamente controladas son las que originan los grandes incendios”, señaló.

La secretaria indicó que, en términos generales, la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva y que la comunidad ha participado activamente en las jornadas de capacitación sobre prevención del riesgo y protección de los ecosistemas. ”Ha sido muy receptiva y participativa en todas las capacitaciones que hemos realizado para proteger el medio ambiente, porque estos incendios dejan graves afectaciones sobre los ecosistemas”, agregó.

Trabajo entre dependencias

Consciente de la proximidad de las Fiestas del Cerro Quitasol, la Alcaldía diseñó hace cerca de un mes y medio un plan especial para reducir el riesgo de nuevos incendios forestales. De acuerdo con Ochoa Jiménez, la estrategia fue presentada a la alcaldesa Lorena González Ospina y comenzó a ejecutarse semanas antes del inicio de la programación festiva. ”No podíamos llegar a las fiestas con el cerro quemado”, explicó la funcionaria al referirse a la importancia ambiental y turística que representa este lugar para el municipio. Además, el programa ha llegado a más de la mitad de las instituciones educativas priorizadas, donde estudiantes y docentes han recibido capacitaciones sobre prevención de incendios forestales y cuidado del patrimonio ambiental. La Secretaría de Gestión del Riesgo informó que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, fueron desplegados guardabosques en diferentes sectores estratégicos del Cerro Quitasol. Entérese: Susto en Bello: incendio en parqueadero de una escuela de conducción calcinó tres carros Estos vigías ambientales tienen la misión de reportar oportunamente cualquier conato de incendio y, en algunos casos, intervenir de manera inicial mientras llegan los organismos de socorro. A esto se suma el trabajo conjunto con el Ejército Nacional. La funcionaria explicó que ya se adelantaron reuniones con el batallón con jurisdicción en la zona para iniciar labores de mantenimiento de los llamados cortafuegos, franjas de terreno despejadas que permiten disminuir la propagación de las llamas en caso de una emergencia forestal.

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