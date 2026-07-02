A días de las fiestas, Bello refuerza vigilancia por incendios en el Cerro Quitasol

Con la llegada de una de las temporadas más importantes para Bello, como lo son las fiestas del Cerro Quitasol, que se llevarán a cabo entre el 10 y el 20 de julio, la administración municipal busca evitar que este cerro, uno de los principales símbolos naturales del municipio, vuelva a ser escenario de incendios forestales que pongan en riesgo su biodiversidad y afecten la imagen de la ciudad durante sus fiestas tradicionales.
En las últimas semanas, este cerro ha sido escenario de varias conflagraciones que han consumido extensas áreas de vegetación. Aunque algunos de estos incendios han sido atribuidos por quienes los originan a supuestas “quemas controladas”, las autoridades insisten en que esta práctica está prohibida y representa uno de los principales factores de riesgo para la propagación del fuego.
Lea más: Bomberos apagaron una montaña en llamas en Medellín y un pirómano intentó prenderla de nuevo
Además, la administración municipal ha advertido que detrás de algunos de estos incendios existiría un interés por intervenir ilegalmente los terrenos del cerro para facilitar procesos de ocupación o loteo clandestino.