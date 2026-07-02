¿Por qué renuncian los directores técnicos tras perder un Mundial? Los seis casos que van del 2026

El Mundial avanza con la fase de eliminación directa donde las selecciones favoritas han ido cumpliendo, aunque con más sufrimiento del esperado. Con cruces cada vez más ajustados y varias sorpresas en el camino, el campeonato entra en una etapa decisiva en la que cada error significa la eliminación inmediata; entre este contexto hay una variante repetitiva en el “banco de los perdedores” con las renuncias de los Directores Técnicos que se hacen a un lado tras no cumplir con el objetivo esperado por sus equipos.
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Hasta ahora son seis las bajas registradas tras la eliminación de Uruguay, Países Bajos, Ecuador, República Checa, Túnez y Corea del Sur en el Mundial 2026. Se trata de selecciones que quedaron fuera de la siguiente fase y cuyos entrenadores terminaron dejando el cargo, ya sea por renuncia o destitución. Estos son los técnicos que cerraron su etapa tras la Copa del Mundo: