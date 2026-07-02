¿Por qué renuncian los directores técnicos tras perder un Mundial? Los seis casos que van del 2026

El Mundial avanza con la fase de eliminación directa donde las selecciones favoritas han ido cumpliendo, aunque con más sufrimiento del esperado. Con cruces cada vez más ajustados y varias sorpresas en el camino, el campeonato entra en una etapa decisiva en la que cada error significa la eliminación inmediata; entre este contexto hay una variante repetitiva en el “banco de los perdedores” con las renuncias de los Directores Técnicos que se hacen a un lado tras no cumplir con el objetivo esperado por sus equipos. Entérese: Así se alista Colombia para el duelo de dieciseisavos frente a Ghana: calor, táctica y enfoque total Hasta ahora son seis las bajas registradas tras la eliminación de Uruguay, Países Bajos, Ecuador, República Checa, Túnez y Corea del Sur en el Mundial 2026. Se trata de selecciones que quedaron fuera de la siguiente fase y cuyos entrenadores terminaron dejando el cargo, ya sea por renuncia o destitución. Estos son los técnicos que cerraron su etapa tras la Copa del Mundo:

1. Marcelo Bielsa (Uruguay)

Marcelo Bielsa fue uno de los primeros en asumir el golpe tras la eliminación de la Celeste en la fase de grupos. Uruguay quedó fuera con apenas dos puntos después de perder 1-0 ante España y quedó eliminado como el peor tercero. En su despedida, el técnico argentino asumió toda la responsabilidad y calificó el fracaso como “imprevisto” y “frustrante”. También reconoció que adaptó su metodología durante el proceso, luego de que los jugadores le pidieran reducir las charlas tácticas y los análisis de video, aunque admitió que no logró transmitir su idea de juego: “No estuve a la altura de las expectativas”, dijo al cerrar su ciclo.

Otra de las razones de peso para su renuncia fue que no tenía un buen relacionamiento con el equipo: “Yo no dije que tenía buen relacionamiento con los jugadores. No los cautivé. No estaban cómodos conmigo. Hay dos o tres que tengo una relación de afecto”. Sin embargo, ante esa declaración dejó claro que: “La relación que tuve no fue un obstáculo para que el equipo consiguiera merecer aquello que era necesario”. Le puede interesar: ¿Qué llevó a la eliminación de Uruguay en el Mundial? Marcelo Bielsa revela detalles de la ruptura en el camerino

2. Ronald Koeman (Países Bajos)

Ronald Koeman dejó el cargo tras la eliminación frente a Marruecos en los dieciseisavos de final, en una serie que terminó 1-1 y se definió 3-2 en penales. El técnico neerlandés consideró que era el momento de dar un paso al costado. Se mostró dolido por no cumplir el objetivo trazado y agradeció públicamente a jugadores, cuerpo técnico, aficionados y su familia. Asumió la responsabilidad del fracaso deportivo manifestando que “nadie” estaba más decepcionado que él: “Como seleccionador, la responsabilidad recae finalmente sobre mí”, y cerró su etapa con un mensaje personal, en medio de un contexto familiar complejo que hizo saber en un mensaje que publicó en su red social Instagram. Lea más: La dolorosa razón por la que Koeman renunció a la dirección técnica de Países Bajos: “Hay cosas más importantes que el fútbol”

“En los últimos años, también me han hecho darme cuenta de que hay cosas más importantes que el fútbol. El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio. Cuando alguien a quien amas pelea una dura batalla, tu perspectiva cambia. Mi esposa Bartina me ha apoyado todos los días a pesar de su propio proceso de enfermedad y me ha animado a completar mi trabajo como entrenadora nacional. Eso testifica una fuerza increíble. Le estoy más agradecido por eso de lo que nunca puedo expresar con palabras”, escribió.

3. Sebastián Beccacece (Ecuador)

Sebastián Beccacece renunció tras la eliminación ante México en los dieciseisavos de final, con derrota 2-0. El entrenador argentino aseguró que se iba con la tranquilidad de haberlo entregado todo por la selección. Agradeció a jugadores, dirigentes e hinchas y sostuvo que su ciclo había terminado. Pese a que Ecuador llegaba con buenas credenciales —incluso por encima de selecciones como Brasil y Colombia en las eliminatorias— no logró trasladar ese rendimiento al Mundial.

“Mi contrato termina tan pronto como finalice la Copa del Mundo, y dado que no logramos lo prometido, lo mejor es dar un paso al costado (...) Dejo un cargo que valoro enormemente. Hemos construido un legado”, expresó. Lea más: Beccacece renuncia como seleccionador tras eliminación de Ecuador del Mundial

4. Miroslav Koubek (República Checa)

Miroslav Koubek cerró su etapa luego de la eliminación en fase de grupos, tras la derrota 3-0 frente a México, resultado que dejó a su selección última del grupo con un punto. Su salida fue presentada como el cierre natural de un ciclo. Reconoció que el equipo no alcanzó el nivel esperado en el torneo y aceptó que era momento de un cambio en el banquillo. En su despedida también dejó críticas a la narrativa mediática que rodeó su gestión: “Una campaña mediática basada en ⁠una serie de medias verdades y mentiras contra mi persona también ha contribuido a mi decisión”, dijo Koubek y agregó “En este ambiente, mi trabajo al frente de la selección checa ya no ‌tendría sentido”, concluyo en un comunicado.

5. Sabri Lamouchi (Túnez)

Sabri Lamouchi fue el único de los siete que no alcanzó a renunciar pues fue destituido por la federación tras la goleada 5-1 sufrida ante Suecia en fase de grupos. Su salida no fue voluntaria y respondió directamente al mal rendimiento del equipo. El resultado marcó el final inmediato de su proceso, en una de las decisiones más rápidas del torneo.

“Es una derrota dura, es doloroso comenzar la competición con una derrota tan abultada. Cometimos demasiados errores y con jugadores de clase mundial como los dos delanteros suecos, eso es imperdonable”, dijo Lamouchi. Entérese: ¡Primer técnico despedido del Mundial! Túnez toma drástica decisión tras la goleada

6. Hong Myung-bo (Corea del Sur)

Hong Myung-bo presentó su renuncia tras la derrota 1-0 ante Sudáfrica en fase de grupos, un resultado que dejó sin opciones a la selección asiática. Fue uno de los más autocríticos. “Quiero pedir disculpas sinceramente a todos los ciudadanos que apoyaron al fútbol coreano”, dijo. Añadió además: “No pude conseguir el resultado que esperaba nuestro pueblo. Toda la responsabilidad recae sobre mí”. Su salida se dio además en medio de fuertes críticas externas hacia el cuerpo técnico.

Esta renuncia particularmente trascendió lo deportivo y llegó hasta lo esfera político, pues el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, se pronunció y criticó la gestión de la Asociación de Fútbol de Corea (KFA) y anunció acciones por parte del Gobierno. Entre ellas, ordenó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo investigar las razones del fracaso en el Mundial y revisar el manejo de la federación, incluido el proceso mediante el cual fue elegido Hong Myung-bo. Lea más: El DT de Corea del Sur renuncia tras el fracaso en el Mundial; el presidente pide investigarlo

7. Hugo Broos (Sudáfrica)

Hugo Broos, aunque no ha renunciado formalmente, anticipó en varias entrevistas que el Mundial sería su último torneo con la selección, por lo que su salida estaba definida incluso antes de ser eliminados de la competencia.

El técnico, de 73 años, admitió que considera que su carrera está llegando al final. Sin embargo, tras la eliminación, dejó abierta la posibilidad de reconsiderar su decisión de abandonar la selección. De acuerdo con una fuente de la Federación Sudafricana de Fútbol dijo que: “No es prudente tomar decisiones cuando se está decepcionado, así que no lo haré ahora”, evaluando dar marcha atrás a la renuncia que había anunciado antes del Mundial.

¿Es normal que renuncien los técnicos tras un Mundial? Estos son los antecedentes

Cada Copa del Mundo marca el cierre de procesos deportivos, ya sea porque los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas, porque finalizan los contratos o porque las propias federaciones consideran que es momento de iniciar un nuevo ciclo. En la mayoría de las ediciones recientes, entre seis y diez selecciones han cambiado de seleccionador una vez termina su participación. Los antecedentes tras el Mundial de Qatar 2022 dejaron sus cargos técnicos de renombre como Tite (Brasil), Luis Enrique (España), Roberto Martínez (Bélgica), Gerardo Martino (México), Paulo Bento (Corea del Sur), Fernando Santos (Portugal), Carlos Queiroz (Irán) y Otto Addo (Ghana). En Rusia 2018 también hubo cambios importantes con las salidas de José Pékerman y Jorge Sampaoli, mientras que Brasil 2014 dejó renuncias emblemáticas como las de Luiz Felipe Scolari, Cesare Prandelli y Alberto Zaccheroni.